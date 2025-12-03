Lance! simula sorteio do grupo do Brasil na Copa do Mundo 2026

A definição oficial dos grupos da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira (5), em Washington, mas o Lance! já simulou possíveis cenários do sorteio que definirá os caminhos da Seleção Brasileira na primeira fase. Na projeção realizada, o Brasil, comandado por Carlo Ancelotti, caiu em uma chave ao lado de Áustria, Cabo Verde e Arábia Saudita.

CLIQUE AQUI para acessar o simulador do sorteio da Copa do Mundo de 2026

Como funciona o simulador do sorteio da Copa do Mundo?

O simulador exclusivo do Lance!, lançado nesta terça-feira (2), permite ao leitor montar manualmente as chaves ou deixar que o sistema defina automaticamente cada grupo. A ferramenta foi construída seguindo rigorosamente todas as diretrizes apresentadas pela Fifa na semana passada, incluindo as novas restrições para a retirada das bolinhas dos quatro potes.

Entre as regras definidas pela entidade, estão os direcionamentos para os anfitriões México, Canadá e Estados Unidos, que já têm seus grupos previamente estabelecidos. Além disso, as quatro seleções mais bem colocadas no ranking da Fifa — Espanha, Argentina, França e Inglaterra — contarão com reservas especiais, evitando que, caso avancem como líderes, se cruzem antes da final.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante Brasil x Senegal (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Outro ponto importante do sorteio é o limite de equipes por confederação. Nenhum grupo poderá ter mais de uma seleção da mesma região, exceto no caso da Uefa. Com 16 representantes europeus para apenas 12 grupos, a Fifa determinou que cada chave terá pelo menos uma equipe da Europa, mas nunca mais do que duas. Dentro dessas regras, o simulador projetou um grupo equilibrado e multicultural para o Brasil, que conhecerá oficialmente seus adversários na próxima sexta.