Sorteio da Copa do Mundo: onde assistir, horário, local e regras

A Fifa realiza nesta sexta-feira (5) o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento será realizado no Kennedy Center, em Washington, a partir das 14h (de Brasília). A cerimônia terá apresentação da supermodelo Heidi Klum e do ator e comediante Kevin Hart. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também é aguardado.

O sorteio da Copa do Mundo terá transmissão para o mundo todo. No Brasil, poderá ser acompanhado pela Globo (TV aberta), SporTV (fechada) e GeTV, CazéTV e Fifa+ (streaming).

O evento que dá o pontapé inicial para o Mundial do próximo ano terá apresentações musicais de Andrea Bocelli, Village People, Robbie Williams e da atriz e cantora Nicole Scherzinger, ex-integrante do grupo The Pussycat Dolls.

O ator Danny Ramirez também participará do evento e irá interagir com os presentes. Delegações de 41 das 42 seleções já garantidas na Copa do Mundo estarão no sorteio — a exceção fica com o Irã, que anunciou boicote. Representantes de países que ainda podem se classificar via repescagem também estarão no Kennedy Center.

Ícones do esporte também irão atuar na cerimônia. Rio Ferdinand conduzirá o sorteio ao lado da apresentadora Samantha Johnson. Tom Brady, sete vezes campeão do Super Bowl, irá retirar as bolinhas do Pote 1, que reúne os cabeças de chave, incluindo o Brasil. A lenda da NBA Shaquille O'Neal será o responsável por fazer o sorteio do Pote 2.

Wayne Gretzky, apontado como o maior jogador de hóquei no gelo de todos os tempos, irá tirar as bolinhas do Pote 3. Por fim, Aaron Judge, capitão do New York Yankees e ícone do beisebol, fará o sorteio do Pote 4, que inclui as seis seleções que ainda precisam confirmar vaga via repescagem.

Potes do sorteio da Copa do Mundo já estão definidos (Divulgação/Fifa)

Regras: como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026

As regras do sorteio foram anunciadas na última semana de novembro. Todas as 42 seleções já classificadas foram alocadas em quatro potes com base no ranking da Fifa, à exceção de Canadá, Estados Unidos e México, que ficarão no Pote 1 por serem os anfitriões do torneio.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo também terá restrições. Já se sabe de antemão que o México ficará no Grupo A; o Canadá, no B; e os Estados Unidos, no D. Além disso, Espanha e Argentina, que ocupam as duas primeiras colocações no ranking da Fifa, e França e Inglaterra, posicionadas logo na sequência, ficarão em lados opostos nos playoffs caso se classifiquem em primeiro lugar nos seus grupos.

Sorteio da Copa do Mundo de 2026

📆 Data e horário: Sexta-feira (5/12), às 14h (de Brasília);

📍 Local: Kennedy Center, em Washington D.C. (EUA);

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (fechada) e GeTV, CazéTV e Fifa+ (streaming).