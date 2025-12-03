Copa do Mundo 2026: Ícones dos esportes comandam sorteio; veja quem
Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky e Aaron Judge vão comandar o sorteio da Copa do Mundo de 2026
- Matéria
- Mais Notícias
O sorteio da Copa do Mundo Fifa 2026, que será realizado nesta sexta-feira (5), em Washington (EUA), terá um toque especial e estrelado das ligas norte-americanas. A Fifa confirmou que lendas do futebol americano, basquete, hóquei e beisebol serão os assistentes do evento que definirá os 12 grupos do primeiro Mundial com 48 seleções.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição
O maior destaque é Tom Brady, sete vezes campeão do Super Bowl, que terá a missão de retirar as bolinhas do Pote 1, onde estará o Brasil. Ao seu lado, a lenda da NBA e do Lakers Shaquille O'Neal será o responsável pelo Pote 2 no sorteio da Copa do Mundo.
A equipe de estrelas se completa com Wayne Gretzky, considerado o maior jogador de hóquei no gelo de todos os tempos, representando o país-sede Canadá no Pote 3, e Aaron Judge, capitão do New York Yankees e ícone do beisebol, no Pote 4.
Pote 1 (Tom Brady): Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha
Pote 2 (Shaquille O'Neal): Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália
Pote 3 (Wayne Gretzky): Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul
Pote 4 (Aaron Judge): Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, quatro vencedores da repescagem europeia e os dois classificados da repescagem mundial
O sorteio será transmitido ao vivo no Brasil a partir das 14h (de Brasília) desta sexta-feira.
➡️ Lance! simula sorteio do grupo do Brasil na Copa do Mundo 2026
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias