Fifa lança troféu da Copa do Mundo em peças de Lego

A partir de março do próximo ano, quem quiser ter um troféu da Copa do Mundo em casa terá mais uma opção — e daquelas bem divertidas. A Fifa anunciou nesta quarta-feira (3) uma parceria com a Lego, que oferecerá uma réplica da taça em tamanho real. O troféu em peças de Lego já está pré-venda ao custo de US$ 199,99 (cerca de R$ 1.060,00, na cotação atual).

Ao todo, o "Lego Editions Fifa World Cup Official Trophy" — o nome oficial do produto — conta com 2.842 peças, "incluindo o maior número de peças douradas já usado em um único conjunto Lego", segundo informou a fabricante em comunicado divulgado pela Fifa.

Além da reprodução do troféu em si, o conjunto conta com uma placa impressa sob a base em que são listadas todas as seleções que já levantaram a taça da Copa do Mundo, que substituiu a Jules Rimet e passou a ser entregue às seleções campeãs mundiais em 1974.

O novo conjunto da Lego também traz um item adicional. A parte superior do globo ilustrado na taça tem uma aba retrátil. Ao abri-la, aparece o logotipo oficial da Copa do Mundo de 2026 e o bonequinho exclusivo da marca segurando uma miniatura da taça.

— A Lego é uma das marcas mais amadas e icônicas do mundo, então unir forças com ela para oferecer aos fãs de futebol de todo o planeta a chance de construir sua própria versão do prêmio mais prestigioso do esporte, a Taça da Copa do Mundo da Fifa, proporciona uma sinergia perfeita — disse Romy Gai, que é diretor Comercial da Fifa.

A taça de Lego é o primeiro produto da parceria da empresa com a Fifa, mas há a promessa de que outros conjuntos sejam lançados antes da Copa do Mundo. O troféu pode ser adquirido em pré-venda clicando aqui.