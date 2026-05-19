O goleiro Hugo Souza usou as redes sociais para falar sobre a não convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. O jogador ficou de fora no anúncio feito pelo técnico Carlo Ancelotti na tarde desta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã.

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Na disputa por uma vaga na Copa do Mundo, a expectativa era de que Hugo Souza concorresse com Alisson, Ederson e Bento. No entanto, Carlo Ancelotti surpreendeu e convocou Weverton, do Grêmio, para a competição.

— Grato em tudo, meu Deus. Jesus continua no barco, grato a todos que torceram para que esse sonho fosse realizado. Faz parte do futebol e da vida os 'nãos' que se apresentam na caminhada, combustível para fazer mais ainda. A minha torcida será muito grande daqui. Vai, Brasil — disse Hugo Souza.

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Hugo Souza participou do ciclo da convocação (Foto: Reprodução/Instagram)

Números de Hugo Souza pelo Corinthians e Seleção Brasileira

Desde que chegou ao Corinthians, o goleiro Hugo Souza soma 119 partidas disputadas, todas como titular. No período, o camisa um acumulou 51 jogos sem sofrer gols e manteve média de 0,9 gol sofrido por partida. O arqueiro também registra 75% de bolas defendidas e 2,7 defesas por jogo, consolidando-se como um dos nomes mais regulares do elenco alvinegro.

Além da consistência defensiva, Hugo também se destacou em momentos decisivos. O goleiro defendeu 14 cobranças de pênalti com a camisa do Corinthians, fator que contribuiu diretamente em classificações e resultados importantes da equipe. Em chutes dentro da área, o arqueiro mantém média de 1,4 defesa por jogo, mostrando eficiência em situações de maior risco.

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Na temporada de 2026, Hugo Souza entrou em campo em 29 oportunidades, novamente todas como titular. O goleiro soma 13 partidas sem ser vazado e apresenta média de 0,8 gol sofrido por jogo, desempenho levemente superior ao acumulado geral pelo clube. Em média, o camisa um realiza 2,4 defesas por partida e tem 74% de bolas defendidas no ano.

Os números também mostram participação ativa do goleiro com os pés. Hugo registra 68% de acerto nos passes tanto no recorte geral quanto na temporada de 2026. Já nas bolas longas, o aproveitamento é de 36% no total pelo Corinthians e 31% nesta temporada, números que evidenciam a tentativa frequente de participação na construção ofensiva da equipe.

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Apesar da regularidade, Hugo Souza também acumulou alguns lances negativos desde que chegou ao Corinthians. O goleiro marcou um gol contra no período e cometeu três pênaltis, sendo dois deles apenas em 2026. Ainda assim, o desempenho geral rende ao camisa um nota média 7.03 no Sofascore, enquanto na atual temporada o índice é de 6.82.

Hugo Souza esteve presente em quatro das cinco listas de Ancelotti, tendo sido titular na derrota do Brasil para o Japão por 3 a 2. O atleta tem a confiança do treinador italiano, principalmente por conta do destaque conquistado por defender pênaltis em diversas ocasiões.

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