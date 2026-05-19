O coração aguentou, mas as pernas cederam. O goleiro Weverton, de 38 anos, protagonizou a reação mais inusitada do dia ao descobrir que defenderá a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Ao ouvir seu nome na lista dos 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti nesta terça-feira (19), o atual arqueiro do Grêmio não resistiu à forte emoção e desmaiou na sala de casa.

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O momento de pura "pane no sistema" aconteceu na residência do atleta, que acompanhava o anúncio oficial colado na televisão e cercado pela família. A queda dramática e bem-humorada foi registrada pelas câmeras de segurança do imóvel. Sem perder a brincadeira, o próprio jogador compartilhou as imagens em suas redes sociais logo após o susto.

— Da câmera da minha casa para vocês. Apreciem com moderação, porque esse vídeo tem muitas camadas — brincou o goleiro na legenda.

O retorno triunfal após quatro anos

Esta será a segunda Copa do Mundo na carreira do veterano, que esteve presente no Catar em 2022, quando o Brasil foi eliminado nas quartas de final pela Croácia. Desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando da Amarelinha, o goleiro vinha ficando de fora dos planos. Sua última aparição pela equipe nacional havia sido sob o comando de Dorival Júnior, na dolorosa derrota por 4 a 1 contra a Argentina pelas Eliminatórias.

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A reviravolta na carreira do jogador se deve ao seu bom momento no futebol gaúcho. Em sua primeira temporada vestindo a camisa do Grêmio, o goleiro apresentou um desempenho crescente e seguro no Campeonato Brasileiro, fatores determinantes para convencer o italiano de que ele merecia a vaga.

Para carimbar o passaporte rumo à Copa do Mundo, o jogador superou a concorrência direta de nomes mais jovens que vinham ganhando espaço, como Hugo Souza e Bento, ambos preteridos na convocação final de Ancelotti. Agora, com o susto devidamente superado e as energias recarregadas, o paredão se prepara para integrar o trio de goleiros que buscará o hexacampeonato.

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