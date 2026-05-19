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Neymar publica vídeo de reação à convocação de Ancelotti para a Copa; assista

Atacante do Santos não conteve as lágrimas ao ouvir seu nome chamado por Carlo Ancelotti; veja o vídeo

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Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 19/05/2026
10:32
Atualizado há 1 minutos
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Neymar não conteve as lágrimas ao receber a notícia que foi convocado para a Copa. (Foto: Reprodução/YouTube/Neymar Jr)
imagem cameraNeymar não conteve as lágrimas ao receber a notícia que foi convocado para a Copa. (Foto: Reprodução/YouTube/Neymar Jr)
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Convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Neymar reuniu familiares e amigos na noite de segunda-feira (18) para assistir à transmissão do evento que anunciou os 26 nomes que vão representar a Seleção Brasileira no Mundial. Nas redes sociais, o camisa 10 Santos publicou um vídeo com sua reação ao ouvir seu nome ser chamado pelo técnico italiano.

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Neymar assistiu a convocação ao lado da esposa, Bruna Biancardi e, ao ouvir seu nome, levou as mãos à cabeça e não conteve as lágrimas de emoção. O jogador foi abraçado por Bruna e por outros amigos que acompanharam o evento em uma festa organizada pelo atleta. Ao fundo, os convidados também celebraram a presença do camisa 10 na lista de Ancelotti.

A publicação ultrapassou mais de 1,5 milhões de curtidas em pouco mais de 20 minutos e outros convocados para a Seleção também comentaram parabenizando Neymar. Endrick e Vini Jr, que chamou o atacante de "ídolo" comentaram no post.

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Neymar viveu um longo período de incerteza se estaria entre os 26 convocados para a Copa do Mundo e o evento gerou uma grande mobilização não só no entorno do atleta, mas também no fãs através das redes sociais. A confirmação do seu nome na Seleção deu um desfecho positivo para o debate se ele deveria estar, ou não, na equipe de Carlo Ancelotti.

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Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

    1.
  1. Alisson (Liverpool)
    2. 2.
  2. Ederson (Fenerbahçe)
    3. 3.
  3. Weverton (Grêmio)

Defensores

    1.
  1. Marquinhos (Paris Saint-Germain)
    2. 2.
  2. Gabriel Magalhães (Arsenal)
    3. 3.
  3. Bremer (Juventus)
    4. 4.
  4. Danilo (Flamengo)
    5. 5.
  5. Ibañez (Al-Ahli)
    6. 6.
  6. Wesley (Roma)
    7. 7.
  7. Douglas Santos (Zenit)
    8. 8.
  8. Alex Sandro (Flamengo)
    9. 9.
  9. Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle)
  • Fabinho (Al-Ittihad)
  • Danilo (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

  • Raphinha (Barcelona)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Neymar (Santos)
  • Endrick (Lyon)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Rayan (Bournemouth)
Neymar e Bruna Biancardi comemoram convocação do atacante para a Copa. (Foto: Reprodução/YouTube/Neymar Jr)
Neymar e Bruna Biancardi comemoram convocação do atacante para a Copa. (Foto: Reprodução/YouTube/Neymar Jr)

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