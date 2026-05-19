Neymar publica vídeo de reação à convocação de Ancelotti para a Copa; assista

Convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Neymar reuniu familiares e amigos na noite de segunda-feira (18) para assistir à transmissão do evento que anunciou os 26 nomes que vão representar a Seleção Brasileira no Mundial. Nas redes sociais, o camisa 10 Santos publicou um vídeo com sua reação ao ouvir seu nome ser chamado pelo técnico italiano.

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➡️ Com Neymar, Ancelotti convoca a Seleção para a Copa do Mundo; veja nomes

Neymar assistiu a convocação ao lado da esposa, Bruna Biancardi e, ao ouvir seu nome, levou as mãos à cabeça e não conteve as lágrimas de emoção. O jogador foi abraçado por Bruna e por outros amigos que acompanharam o evento em uma festa organizada pelo atleta. Ao fundo, os convidados também celebraram a presença do camisa 10 na lista de Ancelotti.

A publicação ultrapassou mais de 1,5 milhões de curtidas em pouco mais de 20 minutos e outros convocados para a Seleção também comentaram parabenizando Neymar. Endrick e Vini Jr, que chamou o atacante de "ídolo" comentaram no post.

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Neymar viveu um longo período de incerteza se estaria entre os 26 convocados para a Copa do Mundo e o evento gerou uma grande mobilização não só no entorno do atleta, mas também no fãs através das redes sociais. A confirmação do seu nome na Seleção deu um desfecho positivo para o debate se ele deveria estar, ou não, na equipe de Carlo Ancelotti.

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Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Goleiros

1 . Alisson (Liverpool) 2 . Ederson (Fenerbahçe) 3 . Weverton (Grêmio)

Defensores

1 . Marquinhos (Paris Saint-Germain) 2 . Gabriel Magalhães (Arsenal) 3 . Bremer (Juventus) 4 . Danilo (Flamengo) 5 . Ibañez (Al-Ahli) 6 . Wesley (Roma) 7 . Douglas Santos (Zenit) 8 . Alex Sandro (Flamengo) 9 . Léo Pereira (Flamengo)

Meio-campistas

Casemiro ( Manchester United )

) Bruno Guimarães ( Newcastle )

) Fabinho ( Al-Ittihad )

) Danilo ( Botafogo )

) Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Raphinha ( Barcelona )

) Gabriel Martinelli ( Arsenal )

) Luiz Henrique ( Zenit )

) Vini Jr ( Real Madrid )

) Matheus Cunha ( Manchester United )

) Neymar ( Santos )

) Endrick ( Lyon )

) Igor Thiago ( Brentford )

) Rayan (Bournemouth)

Neymar e Bruna Biancardi comemoram convocação do atacante para a Copa. (Foto: Reprodução/YouTube/Neymar Jr)

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