Neymar publica vídeo de reação à convocação de Ancelotti para a Copa; assista
Atacante do Santos não conteve as lágrimas ao ouvir seu nome chamado por Carlo Ancelotti; veja o vídeo
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Convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Neymar reuniu familiares e amigos na noite de segunda-feira (18) para assistir à transmissão do evento que anunciou os 26 nomes que vão representar a Seleção Brasileira no Mundial. Nas redes sociais, o camisa 10 Santos publicou um vídeo com sua reação ao ouvir seu nome ser chamado pelo técnico italiano.
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Neymar assistiu a convocação ao lado da esposa, Bruna Biancardi e, ao ouvir seu nome, levou as mãos à cabeça e não conteve as lágrimas de emoção. O jogador foi abraçado por Bruna e por outros amigos que acompanharam o evento em uma festa organizada pelo atleta. Ao fundo, os convidados também celebraram a presença do camisa 10 na lista de Ancelotti.
A publicação ultrapassou mais de 1,5 milhões de curtidas em pouco mais de 20 minutos e outros convocados para a Seleção também comentaram parabenizando Neymar. Endrick e Vini Jr, que chamou o atacante de "ídolo" comentaram no post.
Neymar viveu um longo período de incerteza se estaria entre os 26 convocados para a Copa do Mundo e o evento gerou uma grande mobilização não só no entorno do atleta, mas também no fãs através das redes sociais. A confirmação do seu nome na Seleção deu um desfecho positivo para o debate se ele deveria estar, ou não, na equipe de Carlo Ancelotti.
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Os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Goleiros
Defensores
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Danilo (Flamengo)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Wesley (Roma)
- Douglas Santos (Zenit)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
Meio-campistas
- Casemiro (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Newcastle)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Danilo (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
Atacantes
- Raphinha (Barcelona)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Vini Jr (Real Madrid)
- Matheus Cunha (Manchester United)
- Neymar (Santos)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
- Rayan (Bournemouth)
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