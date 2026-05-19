Ausência de última hora na convocação da Seleção Brasileira repercute: 'Bizarro'

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 segue repercutindo nas redes sociais. Nesta segunda-feira (18), Carlo Ancelotti anunciou os 26 nomes que vão defender a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá.

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Uma ausência de última hora chamou atenção: Bento, tratado por muitos como certo no Mundial, não vai disputar o Mundial. Weverton, goleiro do Grêmio, foi levado para ser o terceiro goleiro da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

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Nas redes sociais, a ausência de Bento na convocação da Seleção Brasileira chamou a atenção de muitos torcedores. Veja os comentários abaixo:

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Bento ficou fora da convocação da Seleção (Foto: Rafael RIbeiro/CBF)

Veja comentários sobre o arqueiro

Com Neymar, Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 enfim foi divulgada no fim da tarde desta segunda-feira (18). Os 26 selecionados para representar a Amarelinha nos Estados Unidos, México e Canadá foram anunciados no Museu da Amanhã, no centro do Rio de Janeiro.

Com Neymar, a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo inclui jovens jogadores, com grande vigor físico, mas também jogadores experientes, com mundiais na bagagem, inclusive. O grande mistério também teve fim: o astro do Santos vai disputar sua quarta Copa do Mundo, se igualando ao Rei Pelé em número de mundiais disputados ao longo da carreira.

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Sem conquistar o título desde 2002, a Seleção vive a expectativa de quebrar o jejum de 24 anos, assim como a de 1994 quebrou com o brilho de Romário. Vini Jr, Raphinha, Endrick, Neymar, Luiz Henrique são alguns dos nomes que podem chamar a responsabilidade em 2026.

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