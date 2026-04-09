Três árbitros e seis assistentes do Brasil estarão na Copa do Mundo; veja quem são
Fifa confirmou equipes de arbitragem do Mundial nesta quinta-feira
A Fifa divulgou nesta quinta-feira (9) a lista de árbitros e assistentes que irão atuar na Copa do Mundo, e o Brasil será recordista: ao todo, nove profissionais do apito brasileiro estarão no Mundial. São três árbitros e seis assistentes, incluindo um árbitro de vídeo (VAR), maior número entre todos os países.
O quadro brasileiro de arbitragem na Copa do Mundo será formado por Raphael Claus, Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio, além dos assistentes Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo, Rafael Alves e Rodolpho Toski Marques. Rodolpho Toski será o único brasileiro entre os árbitros de vídeo; ao todo, a Fifa selecionou 30 profissionais para o VAR.
Ramon Abatti, que teve atuação elogiada no Mundial de Clubes da Fifa do ano passado, foi selecionado para a primeira Copa do Mundo. Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio, por sua vez, vão para a segunda edição consecutiva da competição, já que apitaram o Mundial do Catar, em 2022.
No total, a Fifa selecionou 52 árbitros, 87 auxiliares e 30 árbitros de vídeo.
Lista de árbitros principais selecionados para a Copa do Mundo
Abdulrahman Al Jassim (Catar)
Khalid Al Turais (Arábia Saudita)
Yusuke Araki (Japão)
Omar Artan (Somália)
Pierre Atcho (Gabão)
Ivan Barton (El Salvador)
Dahane Beida (Mauritânia)
Juan Gabriel Benitez (Paraguai)
Juan Calderon (Costa Rica)
Raphael Claus (Brasil)
Ismail Elfath (EUA)
Espen Eskas (Noruega)
Alireza Faghani (Austrália)
Yael Falcon Perez (Argentina)
Drew Fischer (Canadá)
Cristian Garay (Chile)
Katia Garcia (México)
Mustapha Ghorbal (Argélia)
Alejandro Hernandez (Espanha)
Dario Herrera (Argentina)
Jalal Jayed (Marrocos)
Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nova Zelândia)
Istvan Kovacs (Romênia)
Francois Letexier (França)
Ma Ning (China)
Adham Makhadmeh (Jordânia)
Danny Makkelie (Holanda)
Szymon Marciniak (Polônia)
Maurizio Mariani (Itália)
Hector Said Martinez (Honduras)
Amin Mohamed (Egito)
Oshane Nation (Jamaica)
Glenn Nyberg (Suécia)
Michael Oliver (Inglaterra)
Omar Al Ali (Emirados Árabes)
Kevin Ortega (Peru)
Tori Penso (EUA)
Joao Pinheiro (Portugal)
Ramon Abatti Abel (Brasil)
Cesar Ramos (México)
Andres Rojas (Colômbia)
Sandro Schaerer (Suíça)
Ilgiz Tantashev (Uzbequistão)
Anthony Taylor (Inglaterra)
Gustavo Tejera (Uruguai)
Facundo Tello (Argentina)
Abongile Tom (África do Sul)
Clement Turpin (França)
Jesus Valenzuela (Venezuela)
Slavko Vincic (Eslovênia)
Wilton Pereira Sampaio (Brasil)
Felix Zwayer (Alemanha)
