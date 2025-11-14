Levantamento realizado pela Nexus aponta que 43% dos brasileiros veem a equipe comandada por Carlo Ancelotti como favorita ao título da Copa do Mundo e outros 23% avaliam o time como competitivo. Esse percentual é alavancado sobretudo entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, onde 59% acreditam no hexa.

Com a chegada de Carlo Ancelotti, o Brasil ganhou não apenas um treinador, mas uma verdadeira referência do futebol mundial, alguém capaz de unir talento, disciplina e estratégia para transformar o sonho do hexa em realidade na Copa do Mundo 2026. Por essas e outras, a Seleção Brasileira consolidou a confiança da população.

Contratação de Ancelotti injetou ânimo nos torcedores

A chegada de Carlo Ancelotti ao comando da Seleção Brasileira reacende a confiança do torcedor em uma conquista da Copa do Mundo. Reconhecido mundialmente por seu perfil sereno, liderança respeitada e impressionante currículo, o técnico italiano é um dos mais vitoriosos da história do futebol.

Ao longo da carreira, Ancelotti conquistou títulos nacionais nas cinco principais ligas da Europa e levantou a taça da Liga dos Campeões da UEFA em cinco ocasiões (três vezes pelo Real Madrid e duas pelo Milan) — façanha que poucos conseguiram igualar.

Sua experiência em lidar com craques e sua capacidade de montar equipes equilibradas e vencedoras trazem ao torcedor brasileiro uma sensação de segurança e esperança.

O mesmo levantamento revelou que 53% das pessoas entrevistadas acreditam que a contratação de Ancelotti aumenta as chances do Brasil de chegar ao título mundial. Para 23%, esse fator não altera as perspectivas, enquanto 10% veem diminuir a possibilidade de sucesso na Copa do Mundo.