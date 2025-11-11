Ancelotti comanda treino do Brasil com grupo completo antes dos amistosos

O Brasil realizou nesta terça-feira (11), em Londres, o primeiro treino com o grupo completo de 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para os amistosos da data Fifa. O técnico italiano finalmente teve à disposição todos os atletas, após as chegadas dos laterais Danilo e Alex Sandro, do Flamengo, do zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e do atacante Vitor Roque, do Palmeiras.

A atividade ocorreu no centro de treinamento do Arsenal, sob clima leve e de concentração. A imprensa teve acesso aos 15 primeiros minutos do trabalho desta tarde, o suficiente para registrar conversas, aquecimentos e o início das movimentações táticas da seleção brasileira sob o comando de Ancelotti.

Nos momentos iniciais, Ancelotti reuniu os jogadores no centro do gramado para uma conversa rápida, de cerca de três minutos. Logo depois, o preparador físico Cristiano Nunes dividiu o elenco em três grupos para um aquecimento dinâmico. Foram realizados exercícios de velocidade, agilidade e coordenação, com alternância entre os setores do campo. Durante essa etapa, Ancelotti chegou a brincar com Vini Jr., mostrando o bom ambiente entre os atletas e a comissão técnica.

Na sequência, o grupo realizou trabalho técnico com bola, focado em trocas rápidas de passes. Em seguida, o treinador italiano e seus auxiliares, liderados por Paul Clement, organizaram um exercício em campo reduzido. Sete jogadores precisavam superar a marcação de dois adversários com apenas um toque na bola, finalizando as jogadas contra os goleiros Bento, John e Ederson, que se revezaram durante a atividade.

Nesta Data Fifa, o Brasil fará dois amistosos contra seleções africanas. O primeiro será diante de Senegal, no dia 15 de novembro, um sábado, às 13h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Já o segundo acontece no dia 18, às 16h30, no estádio do Lille, na França, encerrando o calendário de 2025 da seleção.

