Influenciador quebra recorde da NBA e Kevin Durant dispara: 'Uma aberração'
Astro do Houston Rockets chamou jovem de "aberração atlética"
- Matéria
- Mais Notícias
O influenciador Speed, de 20 anos, superou a marca oficial de velocidade da NBA durante teste físico realizado nesta quarta-feira (12). O criador de conteúdo completou um sprint de 3/4 da quadra em 2,80 segundos, tempo melhor que o recorde atual de 2,87 segundos, pertencente a Devin Carter. A performance "assustou" Kevin Durant, astro do Houston Rockets, que acompanhou a avaliação.
Eliminatórias da Europa: IA aponta seleção gigante que ficará fora da Copa
Fora de Campo
Comentarista da Globo faz desabafo sobre Neymar após Santos x Flamengo
Fora de Campo
Aldair projeta Copa da Seleção e aponta jogadores principais: ‘Presença certa’
Fora de Campo
Kevin Durant, considerado uma lenda do basquete americano, elogiou o desempenho do jovem: "É uma aberração atlética, no contexto certo pode chegar no seu potencial máximo".
Speed também demonstrou bom desempenho em outras modalidades do teste. No circuito com obstáculos proposto por Durant, ele completou o percurso em 10,41 segundos, aproximando-se do recorde da NBA que é de 9,65 segundos.
O teste foi documentado em vídeo publicado pelo próprio influenciador, conhecido no YouTube pelo canal IShowSpeed. A avaliação incluiu diversas provas de aptidão atlética semelhantes às aplicadas a jovens que buscam ingressar na NBA.
Conheça Speed
IShowSpeed, cujo nome real é Darren Jason Watkins Jr., é um influenciador digital, youtuber e streamer norte-americano nascido em 21 de janeiro de 2005, em Cincinnati, Ohio.
Ele ganhou fama por suas transmissões ao vivo energéticas e caóticas no YouTube e Twitch, frequentemente envolvendo jogos, reações, desafios e interações com celebridades, especialmente relacionadas ao futebol (como seu fanatismo por Cristiano Ronaldo).
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
NBA anuncia novo formato no All-Star Game 2026
A NBA anunciou na última terça-feira (11) uma novidade para o All-Star Game de 2026 após a última edição ter sofrido fortes críticas. A partida entre EUA e Mundo (U.S. vs. World) terá um novo formato com três equipes, sendo duas de americanos e uma composta por jogadores internacionais, competindo em jogos de 12 minutos no Intuit Dome, casa do Los Angeles Clippers.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias