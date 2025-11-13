Influenciador quebra recorde da NBA e Kevin Durant dispara: 'Uma aberração'

O influenciador Speed, de 20 anos, superou a marca oficial de velocidade da NBA durante teste físico realizado nesta quarta-feira (12). O criador de conteúdo completou um sprint de 3/4 da quadra em 2,80 segundos, tempo melhor que o recorde atual de 2,87 segundos, pertencente a Devin Carter. A performance "assustou" Kevin Durant, astro do Houston Rockets, que acompanhou a avaliação.

Kevin Durant, considerado uma lenda do basquete americano, elogiou o desempenho do jovem: "É uma aberração atlética, no contexto certo pode chegar no seu potencial máximo".

Speed também demonstrou bom desempenho em outras modalidades do teste. No circuito com obstáculos proposto por Durant, ele completou o percurso em 10,41 segundos, aproximando-se do recorde da NBA que é de 9,65 segundos.

O teste foi documentado em vídeo publicado pelo próprio influenciador, conhecido no YouTube pelo canal IShowSpeed. A avaliação incluiu diversas provas de aptidão atlética semelhantes às aplicadas a jovens que buscam ingressar na NBA.

Conheça Speed

IShowSpeed, cujo nome real é Darren Jason Watkins Jr., é um influenciador digital, youtuber e streamer norte-americano nascido em 21 de janeiro de 2005, em Cincinnati, Ohio.

Ele ganhou fama por suas transmissões ao vivo energéticas e caóticas no YouTube e Twitch, frequentemente envolvendo jogos, reações, desafios e interações com celebridades, especialmente relacionadas ao futebol (como seu fanatismo por Cristiano Ronaldo).

