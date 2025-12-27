menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Jornalistas do Lance! elegem seleção favorita ao título da Copa do Mundo 2026

Jornalistas do Lance! participaram de uma votação

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/12/2025
07:40
Taça da Copa do Mundo
imagem cameraOs Estados Unidos sediaram a Copa do Mundo 2026 (Foto: Divulgação/Fifa)
Faltam poucos dias para que os fãs de futebol embarquem oficialmente em mais um ano de Copa do Mundo. Com as expectativas para o maior torneio do mundo crescendo a cada dia, aumenta também a curiosidade sobre as equipes que protagonizarão a competição. Quem são os favoritos ao título? Quais seleções mais devem se destacar em 2026?

Para sanar essas dúvidas, jornalistas do Lance! participaram de uma votação que analisou os principais times do torneio. Confira abaixo o resultado da votação;

Para os votantes, uma seleção se destaca entre as favoritas. A França, campeã em 2018 e vice em 2022, liderou a corrida pelo título com 40% dos votos. A segunda equipe que mais recebeu votos foi a Argentina. 30% dos jornalistas da redação acredita no favoritismo da celeste na Copa do Mundo de 2026.

A atual campeã do mundo, a Argentina, está no Grupo J, acompanhada de Áustria, Argélia e Jordânia, oponentes que deixam a seleção de Scaloni em posição de amplo favoritismo. 

Além da França e da Argentina, somente outras duas seleções foram mencionadas pelos jornalistas. A Espanha (20%), liderada pelo jovem astro Lamine Yamal, e a Inglaterra, dos experientes Thomas Tuchel e Harry Kane.

Em ano de Copa do Mundo, Argentina e Espanha disputam Finalíssima

A Argentina e a Espanha disputam a Finalíssima, dia 27 de março de 2026, às 15h (de Brasília), no estádio Lusail, em Doha, no Catar. O confronto colocará frente a frente os atuais campeões continentais da América do Sul e da Europa e será disputado no mesmo estádio que recebeu a final da Copa do Mundo de 2022, vencida pela Argentina. 

O grupo do Brasil

O sorteio da Copa de 2026 colocou a Seleção Brasileira à frente de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será diante do Marrocos, que alcançou o quarto lugar na Copa do Mundo de 2022, seguido pelo duelo contra o Haiti em 19 de junho, que retorna ao Mundial após 52 anos, e encerrando a fase inicial contra a Escócia em 24 de junho, seleção que não participa do torneio desde 1998.

França x Ucrânia - Eliminatórias
Seleção da França surge como favorita para a Copa do Mundo 2026 na opinião da redação do L! (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

