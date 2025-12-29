Fifa altera nome de estádios da Copa do Mundo; entenda regra
Entidade toma decisão comercial e apenas duas arenas não terão seus nomes mudados
A Fifa fará uma alteração significativa nos estádios que vão sediar as partidas da Copa do Mundo de 2026. A entidade vai mudar o nome de 14 das 16 arenas da competição, mantendo uma regra aplicada pela entidade em todas as edições do Mundial. As mudanças afetam todos os locais de jogos nos Estados Unidos, enquanto o BC Place Vancouver, no Canadá, e o Estádio Azteca, na Cidade do México, são os únicos que não sofrerão alterações.
A troca dos naming rights é um padrão adotado pela Fifa e tem motivação comercial. A entidade não permite que marcas que não estejam entre as patrocinadoras da Copa do Mundo sejam promovidas durante o torneio e classifica os nomes comerciais como "marketing de emboscada". As informações são da Fox 26 Houston.
A grande visibilidade da Copa do Mundo torna os estádios locais de referência durante o tempo de disputa da competição e os nomes são frequentemente mencionados em transmissões, publicações em redes sociais e até em produtos oficiais ou licenciados da competição. Além disso, entende que desvaloriza patrocinadores do torneio, muitas vezes empresas concorrentes das anunciantes dos naming rights.
Por isso, a Fifa adotará nomes "genéricos" para as arenas, fazendo referência às cidades onde estão localizadas. Segundo o portal norte-americano, o NRG Stadium, que é da cidade de Houston, no Texas, será anunciado pela entidade como Houston Stadium. O mesmo acontecerá em todas as cidades dos Estados Unidos, país que abriga 11 dos 16 estádios do Mundial.
No Canadá, que tem duas arenas, a BC Place Vancouver manterá seu nome, mas o BMO Field passará a ser o Toronto Stadium. O mesmo serve para o estádio Estádio Akron, no México, que será o Estadio Guadalajara, um dos três a receber os jogos no país. Nesses casos, a BMO é uma sigla para o "Bank of Montreal", instituição financeira canadense privada. A Akron é uma empresa de lubrificante automotivo.
Alteração não foi feita no Mundial de Clubes
Apesar da decisão de mudar os nomes dos estádios para a Copa do Mundo das seleções, o mesmo não foi adotado durante o Mundial de Clubes, disputado entre junho e julho nos Estados Unidos. A competição também é organizada pela Fifa, mas não há uma explicação oficial da entidade sobre a escolha de manter os naming rights odas arenas no torneio.
O que se sabe é que, para as seleções, é vetada qualquer tipo de propaganda nos uniformes ou na divulgação das imagens oficiais das equipes, com a exceção daquilo é divulgado pela própria Fifa, que tem seus acordos comerciais e que pode conter a marca dos parceiros. No Mundial de Clubes, houve restrição sobre a quantidade de patrocinadores na camisa de cada clubes que disputou, mas os nomes comerciais foram mantidos.
O MetLife Stadium, em Nova Jersey, recebeu partidas do Palmeiras na competição e teve seu naming right mantido, que foi comprado pela empresa do mercado de seguros. O Flamengo jogou no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, mas a arena passará a ter o nome da cidade durante a Copa. O único estádio do Mundial de Clubes que não tinha nome comercial era o Rose Bowl, onde o Botafogo jogou. O local não será usado na Copa do 2026.
Veja os nomes dos estádios da Copa do Mundo 2026
Estádios que alteraram o nome para a Copa do Mundo
- Nome comercial: Mercedes-Benz Stadium
- Nome na Copa do Mundo: Estádio de Atlanta
- Nome comercial: Gillette Stadium
- Nome na Copa do Mundo: Estádio de Boston
- Nome comercial: AT&T Stadium
- Nome na Copa do Mundo: Estádio de Dallas
- Nome comercial: Estádio Akron
- Nome na Copa do Mundo: Estádio Guadalajara
- Nome comercial: Estádio BBVA
- Nome na Copa do Mundo: Estádio Monterrey
- Nome comercial: NRG Stadium
- Nome na Copa do Mundo: Estádio de Houston
- Nome comercial: GEHA Field at Arrowhead Stadium
- Nome na Copa do Mundo: Estádio de Kansas City
- Nome comercial: SoFi Stadium
- Nome na Copa do Mundo: Estádio de Los Angeles
- Nome comercial: Hard Rock Stadium
- Nome na Copa do Mundo: Estádio de Miami
- Nome comercial: MetLife Stadium
- Nome na Copa do Mundo: Estádio de Nova York e Nova Jersey
- Nome comercial: Lincoln Financial Field
- Nome na Copa do Mundo: Estádio da Filadélfia
- Nome comercial: Levi's Stadium
- Nome na Copa do Mundo: Estádio de San Francisco e área da Baía
- Nome comercial: Nome comercial: Lumen Field
- Nome na Copa do Mundo: Estádio de Seattle
Estádios que mantiveram o nome na Copa do Mundo
- Nome do estádio: BC Place Vancouver (Vancouver, Canadá)
- Nome do estádio: Estádio Azteca (Cidade do México, México)
