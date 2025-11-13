Plataforma de streaming garante direitos de transmissão do Paulistão até 2029
TNT Sports amplia contrato e transmitirá todos os jogos do Paulistão
A partir do ano que vem, todas as partidas do Paulistão 2026 serão exibidas pela plataforma de streaming HBO Max. No canal TNT, somente as principais partidas serão transmitidas. A marca esportiva, que apresenta a competição estadual desde 2022, anunciou a renovação de seu contrato até 2029.
A edição de 2026 do Paulistão contará com os quatro gigantes, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, além de tradicionais clubes espalhados pelo Estado, como Botafogo-SP, Bragantino, Guarani, Mirassol, Noroeste, Grêmio Novorizontino, Ponte Preta, Portuguesa, São Bernardo e Velo Clube. Juntam-se a essas equipes os recém-promovidos Primavera e Capivariano, que conquistaram o acesso em 2025.
Confira o novo formato do Paulistão 2026
O Campeonato Paulista de 2026 terá mudanças em relação aos anos anteriores. A principal novidade do Paulistão 2026 é o novo formato de disputa. Inspirado na UEFA Champions League, o sistema passa a adotar uma divisão por potes, substituindo os tradicionais grupos fixos.
Cada clube fará oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora, enfrentando times de diferentes.
Adversários dos quatro grandes na primeira parte do Paulistão:
Corinthians: Palmeiras, São Paulo, Santos, Capivariano, Velo Clube, Ponte Preta, Bragantino e São Bernardo;
São Paulo: Corinthians, Santos, Palmeiras, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera;
Santos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Velo Clube, Bragantino, Novorizontino, Guarani e Noroeste;
Palmeiras: Santos, Corinthians, São Paulo, Novorizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo;
