A partir do ano que vem, todas as partidas do Paulistão 2026 serão exibidas pela plataforma de streaming HBO Max. No canal TNT, somente as principais partidas serão transmitidas. A marca esportiva, que apresenta a competição estadual desde 2022, anunciou a renovação de seu contrato até 2029.

A edição de 2026 do Paulistão contará com os quatro gigantes, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, além de tradicionais clubes espalhados pelo Estado, como Botafogo-SP, Bragantino, Guarani, Mirassol, Noroeste, Grêmio Novorizontino, Ponte Preta, Portuguesa, São Bernardo e Velo Clube. Juntam-se a essas equipes os recém-promovidos Primavera e Capivariano, que conquistaram o acesso em 2025.

TNT Sports amplia contrato e transmitirá todos os jogos do Paulistão 2026 (Foto: Divulgação)

Confira o novo formato do Paulistão 2026

O Campeonato Paulista de 2026 terá mudanças em relação aos anos anteriores. A principal novidade do Paulistão 2026 é o novo formato de disputa. Inspirado na UEFA Champions League, o sistema passa a adotar uma divisão por potes, substituindo os tradicionais grupos fixos.

Cada clube fará oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora, enfrentando times de diferentes.

Adversários dos quatro grandes na primeira parte do Paulistão:

Corinthians: Palmeiras, São Paulo, Santos, Capivariano, Velo Clube, Ponte Preta, Bragantino e São Bernardo;

São Paulo: Corinthians, Santos, Palmeiras, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera;

Santos: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Velo Clube, Bragantino, Novorizontino, Guarani e Noroeste;

Palmeiras: Santos, Corinthians, São Paulo, Novorizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo;