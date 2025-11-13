Rede social cria campanha para levar torcedores à final da Libertadores

Viajar para Lima para assistir à final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras é o grande sonho de qualquer torcedor desses dois gigantes do futebol brasileiro. A decisão continental reúne não apenas dois elencos poderosos, mas também paixões imensas que movem multidões por todo o país.

continua após a publicidade

Para muitos rubro-negros e palmeirenses, garantir o ingresso, arrumar as malas e cruzar a fronteira rumo ao Peru representa a chance de testemunhar um capítulo inesquecível da história da Libertadores e celebrar o amor por seu clube em sua forma mais intensa.

Contudo, embora o sonho seja grande — estar no estádio, vibrar de perto, viver a emoção em Lima — o custo total para tornar isso realidade pode ultrapassar o desejo e se tornar inviável para a maioria.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

TikTok lança concurso para levar torcedores à final da Libertadores

O concurso #FutebolNoTikTok é uma iniciativa que premiará dois criadores de conteúdo com uma viagem para a final da CONMEBOL Libertadores, que acontecerá em Lima, no Peru.

🤳Como participar?

Para participar, basta criar vídeos originais e criativos sobre futebol - pode ser comentário de partidas, análise de jogadas, entrevistas, curiosidades ou bastidores - e postar com a hashtag #FutebolNoTikTok. As publicações devem ter no mínimo 30 segundos e podem ser feitas até o dia 16 de novembro.

continua após a publicidade

Antes de publicar o conteúdo, os interessados precisam acessar a página da campanha, ler o regulamento e clicar em "quero participar". Vale destacar que qualquer usuário é elegível, desde que seja maior de 18 anos, residente no Brasil, e com um perfil válido na plataforma há pelo menos 30 dias.

🏅Quando sai o resultado?

A seleção dos vencedores acontecerá entre os dias 17 e 18 de novembro, e o anúncio oficial dos dois criadores premiados será feito no dia 18 de novembro.

Flamengo x Palmeiras - A grande final continental

Flamengo e Palmeiras se enfrentam valendo o título da Libertadores no dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília), em Lima no Peru.

Os times chegaram à decisão depois de jogos emocionantes nas semifinais. O Rubro-Negro foi o primeiro a garantir a vaga ao empatar sem gols como Racing, na Argentina. A equipe carioca venceu o jogo de ida por 1 a 0 e conseguiu segurar a vantagem jogando com um jogador a menos em quase todo segundo tempo por conta da expulsão de Plata.