Ex-jogador da França manda recado à Argentinha: 'Sinto ódio deles'

O ex-atacante Djibril Cissé fez duras críticas à seleção argentina ao relembrar a final da Copa do Mundo de 2022. Aos 44 anos, o francês participou de um programa especial do "L'Équipe", que marcou o terceiro aniversário da decisão no Catar, e afirmou ainda sentir revolta com a derrota da França para a equipe liderada por Lionel Messi.

As declarações aconteceram durante a revisão das imagens da final disputada em Doha, vencida pela Argentina nos pênaltis após empate por 3 a 3 no tempo normal e na prorrogação. Ao comentar os lances, Cissé reagiu de forma direta e sem filtros.

– Depois de ver as imagens, fiquei furioso. Sinto muito ódio deles – disse o ex-jogador.

Em seguida, o antigo atacante da seleção francesa reforçou o peso esportivo que a Argentina passou a ter para a França após o título mundial.

– Claramente, hoje eles são o nosso principal inimigo – afirmou.

Cissé defendeu a França em duas Copas do Mundo e fez parte da geração que conquistou o Mundial de 1998. No programa, ele também falou sobre o desejo de revanche em um eventual novo encontro entre as seleções, projetando um cenário simbólico envolvendo Lionel Messi.

– Quero ganhar a terceira estrela na última partida do Messi em Copas do Mundo. Temos duas ou três contas a acertar com a Argentina – completou.

Djibril Cissé pela seleção da França (Foto: AFP)

Críticas a Enzo Fernández e episódio após título continental

Além da rivalidade entre as seleções, Cissé também direcionou críticas ao meio-campista Enzo Fernández. O ex-atacante relembrou os cânticos ofensivos protagonizados pelo argentino após a conquista da Copa América de 2024.

Durante as comemorações do título continental, Enzo transmitiu uma live nas redes sociais em que era possível ouvir jogadores da seleção argentina cantando uma música criada na Copa do Mundo de 2022. A canção fazia referências a atletas franceses de origem africana e teve repercussão negativa internacional, sendo classificada como racista.

– Não consigo entender como seus companheiros franceses no Chelsea o perdoaram – afirmou Cissé, ao comentar o episódio.

O ex-jogador deixou claro que a derrota no Catar e os episódios posteriores seguem vivos na memória de parte do futebol francês. As declarações reforçam o clima de rivalidade entre França e Argentina, intensificado após a final de 2022, considerada uma das mais marcantes da história das Copas do Mundo.

