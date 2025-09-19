Copa do Mundo 2026 soma mais de 4,5 milhões de pedidos de ingressos

A Fifa recebeu mais de 4,5 milhões de solicitações durante os dez dias de inscrição para o sorteio preferencial, a primeira etapa de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026. O torneio será disputado em junho e julho do próximo ano nos Estados Unidos, México e Canadá.

De acordo com a entidade, torcedores de 216 países e territórios enviaram pedidos. A maior demanda veio dos três países-sede, seguidos por Alemanha, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colômbia, Espanha e Itália, nesta ordem.

— Essas cifras não só são extraordinárias, mas também mandam um claro mensagem. O mundo inteiro deseja formar parte da Copa do Mundo de 2026, o torneio mais grande, inclusivo e emocionante da história. Torcedores de Canadá, México e Estados Unidos, assim como de países grandes e pequenos dos cinco continentes, ansiam assistir a partidas nos três países-sede, o que demonstra uma vez mais a capacidade de união do futebol. E em 2026, com partidas entre 48 seleções em 16 cidades, o mundo se reunirá na América do Norte como jamais se viu — afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Os inscritos serão notificados a partir do dia 29 de setembro, por meio de e-mail, sobre o resultado do sorteio. Quem for selecionado terá data e horário definidos para a compra, que começa em 1º de outubro, mas a escolha não garante a disponibilidade de ingressos. Os preços para a fase de grupos começam em 60 dólares. Além de bilhetes individuais, haverá opções por sede e por equipe.

No dia 2 de outubro, a Fifa também irá ativar uma plataforma oficial de revenda de ingressos em seu site. Para os torcedores que vivem no México, haverá uma versão específica do sistema, adaptada às leis locais. A medida tem como objetivo reduzir a revenda ilegal.

As demais fases de venda terão início em outubro. Em 27 de outubro, será aberta a inscrição para o sorteio antecipado. Os pacotes de hospitalidade já podem ser adquiridos, mas a entidade reforça que os torcedores devem comprar exclusivamente pelo site oficial para evitar riscos de bilhetes inválidos.

