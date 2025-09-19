André Rizek é sincero sobre Neymar na Seleção Brasileira: ‘Me faz entender’
Jornalista analisou chances do atacante ir para a Copa do Mundo de 2026
- Matéria
- Mais Notícias
O jornalista André Rizek foi sincero referente ao futuro de Neymar na Seleção Brasileira. Durante uma participação no Charla Podcast, da última terça-feira (16), o jornalista dos canais Sportv, da Globo, confessou que acredita na participação do camisa 10 do Santos na próxima Copa do Mundo.
Empresário de Neymar está de olho em atacante do Internacional
Internacional
Neymar e sua sogra falam pela 1ª vez sobre polêmica: ‘Não preciso de likes’
Fora de Campo
Alexis Duarte cita Neymar e Pelé em apresentação ao Santos: ‘Representa muito’
Santos
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O comunicador assumiu entender que o atacante está abaixo fisicamente dos demais jogadores da Seleção. Contudo, para Rizek, Neymar segue sendo o atleta mais técnico do Brasil. Ele afirmou acreditar na redenção do atacante.
- Desde 2019, ele não consegue mais está bem fisicamente. É muita lesão. Agora, redenção é lindo. O Ronaldo, passou pelo o que passou em 98 e ganhou a Copa de 2002 na sequência. Não estou comparando, mas seria uma história linda se o Neymar conseguisse chegar bem para o próximo Mundial - iniciou o jornalista, antes de completar.
- Ele é o maior jogador brasileiro em atividade. Dos jogadores que temos hoje, ele é disparado o melhor nome. Mas o futebol que ele está jogando hoje, me faz entender os motivos do Ancelotti não ter o convocado. Ainda tem um ano para a Copa do Mundo, acho que ele vai jogar, esse período no futebol é uma vida - concluiu.
Seleção Brasileira
O Brasil terminou a participação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo na última Data Fifa desse mês de setembro. Com uma vitória sobre o Paraguai e um empate com a Bolívar, a equipe nacional amargou uma 5ª colocação na chave Sul-Americana.
Os próximos compromissos da Seleção Brasileira estão marcados para o mês de outubro. Na ocasião, o técnico Carlo Ancelotti irá comandar o Brasil em dois jogos, contra a Coréia do Sul e Japão. Os jogos acontecem respectivamente nos dias 10 e 14.
Caso Neymar não seja convocado em determinada janela, ele completará dois anos sem vestir a camisa da Seleção. A última convocação do camisa 10 foi em outubro de 2023.
- Matéria
- Mais Notícias