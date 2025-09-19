André Rizek é sincero sobre Neymar na Seleção Brasileira: ‘Me faz entender’

O jornalista André Rizek foi sincero referente ao futuro de Neymar na Seleção Brasileira. Durante uma participação no Charla Podcast, da última terça-feira (16), o jornalista dos canais Sportv, da Globo, confessou que acredita na participação do camisa 10 do Santos na próxima Copa do Mundo.

O comunicador assumiu entender que o atacante está abaixo fisicamente dos demais jogadores da Seleção. Contudo, para Rizek, Neymar segue sendo o atleta mais técnico do Brasil. Ele afirmou acreditar na redenção do atacante.

- Desde 2019, ele não consegue mais está bem fisicamente. É muita lesão. Agora, redenção é lindo. O Ronaldo, passou pelo o que passou em 98 e ganhou a Copa de 2002 na sequência. Não estou comparando, mas seria uma história linda se o Neymar conseguisse chegar bem para o próximo Mundial - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Ele é o maior jogador brasileiro em atividade. Dos jogadores que temos hoje, ele é disparado o melhor nome. Mas o futebol que ele está jogando hoje, me faz entender os motivos do Ancelotti não ter o convocado. Ainda tem um ano para a Copa do Mundo, acho que ele vai jogar, esse período no futebol é uma vida - concluiu.

Seleção Brasileira

O Brasil terminou a participação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo na última Data Fifa desse mês de setembro. Com uma vitória sobre o Paraguai e um empate com a Bolívar, a equipe nacional amargou uma 5ª colocação na chave Sul-Americana.

Os próximos compromissos da Seleção Brasileira estão marcados para o mês de outubro. Na ocasião, o técnico Carlo Ancelotti irá comandar o Brasil em dois jogos, contra a Coréia do Sul e Japão. Os jogos acontecem respectivamente nos dias 10 e 14.

Caso Neymar não seja convocado em determinada janela, ele completará dois anos sem vestir a camisa da Seleção. A última convocação do camisa 10 foi em outubro de 2023.