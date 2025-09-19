O duelo entre Flamengo e Vasco no próximo domingo (21), no Maracanã, terá presença da comissão técnica da Seleção Brasileira. A Confereração Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (19) a agenda de observações até a Data Fifa de outubro, e o Clássico dos Milhões é o próximo compromisso da lista.

Na última convocação de Carlo Ancelotti, apenas Samuel Lino, atacante rubro-negro, foi chamado para as rodadas finais das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 dentre os atletas envolvidos no clássico. Contudo, Alex Sandro, Léo Ortiz e Léo Pereira, também do Fla, assim como o cruz-maltino Paulo Henrique, estiveram na pré-lista.

Outros nomes do Clássico dos Milhões já passaram pela Seleção Brasileira. Do lado do Flamengo, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, Emerson Royal, Everton Cebolinha e Pedro já vestiram a Amarelinha; o camisa 13, inclusive, foi convocado ainda neste ano. Já no Vasco, Philippe Coutinho é o único que teve a oportunidade de representar o Brasil.

A bola rola para o duelo entre Flamengo e Vasco no próximo domingo (21), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã. O jogo é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jogos serem observados pela Seleção no Brasil

A comissão da Seleção Brasileira se dividirá e estará presente em sete partidas entre Brasileirão e Libertadores em solo brasileiro. A primeira aconteceu na última quarta-feira (17), no duelo entre Botafogo e Mirassol. Veja abaixo a lista.

17/09 – Botafogo x Mirassol (Nilton Santos) 21/09 – Flamengo x Vasco (Maracanã) 24/09 – Palmeiras x River Plate (Allianz Parque) 25/09 – São Paulo x LDU (Morumbi) 27/09 – Vasco x Cruzeiro (São Januário) 28/09 – Bahia x Palmeiras (Fonte Nova) 28/09 – Corinthians x Flamengo (Neo Química Arena)

Com o fim das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira aproveitará para disputar amistosos com equipes asiáticas no próximo mês. Assim, o time comandado por Carlo Ancelotti enfrentará a Coreia do Sul, em Seul, no dia 10 de outubro, e encara o Japão, em Tóquio, no dia 14.

