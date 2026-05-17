O Flamengo empatou com o Athletico por 1 a 1 na noite deste domingo (17), pela 16ª rodada do Brasileirão. Na Arena da Baixada, Pedro, que não decepcionou o técnico Carlo Ancelotti, presente em Curitiba para acompanhar a partida, marcou o gol que garantiu o empate. Antes, Mendoza havia aberto o placar para o time da casa.

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Com o empate, o Flamengo, na segunda posição, manteve a diferença de quatro pontos para o líder Palmeiras, que também empatou na rodada. O Athletico, na quinta posição, soma 24 pontos.

Primeiro tempo: falha de Rossi, mais uma vez, atrapalha o Flamengo

O Athletico começou a partida pressionando o Flamengo, que ficou acuado nos primeiros minutos. Com grande volume ofensivo, o time da casa contou, aos 10', com um "presente" do goleiro Rossi. Em finalização de direita de Mendoza, o argentino falhou na defesa, pelo segundo jogo seguido, e acabou vendo a bola morrer no fundo da rede. Após o gol athleticano, o Fla passou a buscar mais o jogo, enquanto o adversário se fechava na defesa em busca dos contra-ataques. Faltou à equipe de Jardim criatividade e efetividade para deixar tudo igual no marcador.

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Mendoza comemora gol do Athletico contra o Flamengo (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Segundo tempo: Pedro garante empate e mantém vivo sonho de Copa

O Flamengo voltou melhor do intervalo e acertou o travessão do Athletico logo aos cinco minutos, em cabeçada de Carrascal após cruzamento de Samuel Lino. Apesar da melhora do time de Jardim, Viveros, aos 33', teve três chances seguidas para empatar, com duas defesas de Rossi e uma finalização na trave. Foi Pedro, entretanto, que balançou a rede e deixou tudo igual na Arena da Baixada, dando o seu recado para Ancelotti. Em jogo quente na reta final, ainda deu tempo para Danilo ser expulso.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O principal lance da partida foi o gol de Pedro, que garantiu o empate do Flamengo contra o Athletico. O camisa 9, que sonha com uma vaga na Copa do Mundo, não decepcionou o técnico Carlo Ancelotti nem a torcida rubro-negra, assegurando o empate fora de casa.

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Deu aula 🏅

Quem deu aula foi o camisa 9 do Flamengo, que, apesar de uma atuação abaixo do esperado, chamou a responsabilidade no fim da partida e garantiu o empate fora de casa.

Ficou abaixo 📉

O principal destaque negativo da partida foi o goleiro Rossi. Logo no início do jogo, ele falhou e não conseguiu evitar o gol do Athletico, lance que acabou determinando o rumo da partida.

O erro do goleiro revoltou os torcedores do Flamengo, já que, no meio da semana, o argentino também havia falhado no jogo que marcou a eliminação da equipe na Copa do Brasil.

Ei, juiz! 📣

Os jogadores do Flamengo ficaram na bronca com o árbitro Rafael Rodrigo Klein pela não expulsão de Felipinho, do Athletico, após entrada em Lucas Paquetá ainda no primeiro tempo. Na jogada, o jogador athleticano atingiu o meia do time carioca na canela e no tornozelo da perna esquerda. Felipinho foi advertido com o cartão amarelo.

Não vou ver isso sozinho 😱

A falha de Rossi, sem dúvida, foi o principal lance da partida. Na jogada, o goleiro não conseguiu defender o chute de Mendoza e acabou "aceitando" a bola. As atuações recentes do argentino, inclusive, abriram debate entre os torcedores do Flamengo sobre sua permanência na titularidade. Andrew é o reserva imediato.

Notas do Athletico; avalie os jogadores!

Notas do Flamengo; avalie os jogadores!

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✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO 🆚 FLAMENGO

BRASILEIRÃO - 16ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 17 de maio de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

🥅 Gols: Mendoza, 10'/1°T (1-0), Pedro, 38'/2°T (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Felipinho, Jadson e Odair Hellmann (CAP); Carrascal e Danilo (FLA)

🟥 Cartões vermelhos: Danilo (FLA)

⚽ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel (Gilberto); Benavídez, Felipinho (Peixoto), Jadson, Zapelli (João Cruz) e Léo Derik (Claudinho); Mendoza e Viveros.

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz (Emerson Royal), Saúl (Bruno Henrique) e Paquetá; Carrascal (Ayrton Lucas), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro (Vitão).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Michael Stanislau (RS)

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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