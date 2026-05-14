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Torcedores do São Paulo apontam técnico ideal após demissão de Roger Machado

Tricolor Paulista vai em busca de novo treinador no mercado

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/05/2026
05:40
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Roger Machado não é mais o treinador do São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)
imagem cameraRoger Machado não é mais o treinador do São Paulo (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)
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Roger Machado não é mais técnico do São Paulo. O treinador foi demitido depois da derrota para o Juventude, por 3 a 1, que culminou na eliminação do Tricolor Paulista da Copa do Brasil. Nas redes sociais, torcedores apontaram o técnico ideal para o clube.

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A passagem de Roger Machado pelo São Paulo já começou diante de muita pressão. Quando o clube anunciou a chegada do treinador, a reação dos torcedores foi bastante negativa. Com uma sequência de resultados ruins, o técnico acabou desligado.

➡️Torcida do São Paulo manda recado a Roger Machado após eliminação

Nas redes sociais, muitos torcedores apontaram Dorival Jr como técnico ideal depois da demissão de Roger Machado do São Paulo. Veja os comentários abaixo:

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Roger Machado em Juventude x São Paulo (Foto: Antônio Machado /Fotoarena/Folhapress)
Roger Machado em seu último jogo pelo Tricolor (Foto: Antônio Machado /Fotoarena/Folhapress)

Veja pedidos por Dorival

Bastidores da demissão de Roger Machado do São Paulo

Após eliminação contra o Juventude na Copa do Brasil, Roger Machado deixou o comando técnico do São Paulo. O clube oficializou a demissão do treinador depois do resultado desta quarta-feira (13). Rui Costa oficializou durante entrevista de imprensa.

A chegada de Roger já havia sido cercada de questionamentos desde o início. O técnico foi anunciado no dia 11 de março, após a saída inesperada de Hernán Crespo. Sua última passagem pelo futebol brasileiro havia sido no Internacional, de onde saiu em setembro do ano passado.

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O vínculo com o São Paulo era válido até 31 de dezembro de 2026, mas a sequência de resultados acabou pesando, o que já havia colocado o técnico sob forte pressão. Sem conquistar a confiança da torcida, viu o time ser eliminado no Alfredo Jaconi após uma derrota por 3 a 1.

A pressão veio de diferentes lados. Parte da torcida já questionava a escolha desde a contratação, enquanto o desempenho em campo aumentou a insatisfação. Durante a semana, um áudio vazado de Harry Massis dizia que o time não havia demitido porque não conseguiria pagar mais uma multa rescisória.

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