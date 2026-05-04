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Atuação de Deyverson em LDU x Guayaquil repercute com estrangeiros: 'Seria mais'

O atacante marcou o gol da vitória

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 04/05/2026
15:48
Deyverson
imagem cameraDeyverson marcou o gol da vitória do LDU na partida. (Foto: Reprodução/LDU)
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O LDU venceu o Guayaquil City por em 1 a 0, com gol de Deyverson, atacante brasileiro que se rescindiu com o Fortaleza no inicio do ano e fechou com o clube equatoriano.

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Além do gol decisivo, o atacante teve atuação dominante: permaneceu em campo por 70 minutos, somou 15 ações com a bola, finalizou cinco vezes e ainda manteve 100% de aproveitamento nos passes e lançamentos longos.

Eleito craque do jogo, o atacante, titular na equipe de Quito teve uma atuação consistente, garantindo os três pontos cruciais e colocando o LDU na sexta posição do Campeonato Equatoriano. No entanto, mesmo com a vitória, torcedores criticaram o desempenho de Deyverson.

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Veja a repercussão:

Tradução: É uma vergonha que ele use um número tão pesado como o 16, um fiasco tremendo, a pior contratação da LigaPro.

Tradução: Esse palhaço tem me enfurecido.

Tradução: Seria mais produtivo para o time que ele vá embora, ou tentar mandá-lo de trole ou de Ecovía, para questões de sorte.

Tradução: hahahahaha só de pênaltis, que miserável.

Tradução: Eu mando ele pro Deyverson por não ter gol também. Pode jogar todos os jogos e só serve pra cobrar pênaltis..muitos nove e sem gol..

Deyverson
Deyverson durante comemoração de gol em LDU x Guayaquill City. (Foto: LDU/Reprodução)

Em 11 jogos na liga equatoriana, já soma participação direta em três gols, com dois marcados e uma assistência. Já pela Libertadores, atuou nas três partidas da equipe até o momento, ainda sem balançar as redes, mas contribuindo de forma importante.

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