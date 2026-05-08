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Messi se posiciona sobre Neymar na Copa do Mundo: 'Não posso'

Argentino atuou com brasileiro no Barcelona e PSG

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/05/2026
17:58
PSG x Nantes - Messi e Neymar
imagem cameraMessi e Neymar se abraçam em jogo do PSG (Foto: Jack Guez/AFP)
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Atual campeão do mundo com a Argentina, Lionel Messi se posicionou sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo. Em entrevista a Pollo Álvarez, o camisa 10 da Scaloneta não escondeu o desejo de que seu ex-companheiro possa estar presente na maior competição de futebol.

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- Neymar é um amigo, me encantaria que esteja na Copa e espero que vá. Nos Mundiais, todos querem que estejam os melhores, e Ney, esteja como estiver, sempre será um desses. Seria lindo vê-lo na Copa pelo que significa para o Brasil e para o futebol, mas não posso ser objetivo, pois para mim tem que estar (presente) sempre.

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Companheiros no Barcelona e no PSG, Messi e Neymar possuem uma relação forte de amizade dentro, mas também fora dos gramados. Juntos, a dupla conquistou 11 títulos somando as passagens por ambos os clubes.

Enquanto Messi é figurinha carimbada para disputar sua última Copa do Mundo, Neymar vive a incerteza após quase três anos longe da Seleção Brasileira. O atleta do Santos ainda não foi convocado por Carlo Ancelotti.

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Kawasaki Frontale x PSG - Neymar e Messi
Messi e Neymar em ação pelo PSG (Foto: Kazuhiro Nogi/AFP)

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