Pai de Endrick revela futuro do jogador após a Copa do Mundo

O Brasil enfrenta o Panamá no Estádio do Maracanã, neste domingo (31), em duelo válido pela primeira partida dos amistosos. O jogo da Seleção Brasileira está marcado para 18h30 (de Brasília). Antes da bola rolar, Douglas Sousa, pai de Endrick, comentou sobre emoção de estar na lista final para a Copa do Mundo, e revelou futuro do atacante no Real Madrid.

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De volta ao Real Madrid, pai de Endrick crava futuro do atacante pós Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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Futuro de Endrick depois da Copa do Mundo

Ao ser questionado, Douglas revelou uma grande emoção e comoção de toda família após divulgação da lista final. O mesmo relatou que Endrick está muito feliz e completamente aliviado por estar presente entre os convocados para a disputa dos amistosos e para Copa do Mundo.

Posteriormente, o pai de Endrick confirmou que o atleta retorna de vez ao Real Madrid, e que já está iniciando a pré-temporada de treinamentos e esforços para chegar ao melhor nível físico.

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Histórico de jogos da Seleção Brasileira contra Panamá

O histórico entre Seleção Brasileira e Seleção do Panamá é curto, mas amplamente favorável ao Brasil. As duas equipes já se enfrentaram cinco vezes, com quatro vitórias brasileiras e um empate. A Amarelinha marcou 17 gols e sofreu apenas um, mantendo a invencibilidade no confronto.

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O primeiro duelo aconteceu em 1952, pelo Campeonato Pan-Americano, com goleada brasileira por 5 a 0. Depois vieram novas vitórias em amistosos: 5 a 0 em 2001, em Curitiba; 4 a 0 em 2014, em Goiânia, pouco antes da Copa do Mundo; e 2 a 0 em 2016, nos Estados Unidos. O único tropeço ocorreu em 2019, quando as seleções empataram por 1 a 1 no Estádio do Dragão, em Portugal, com gol de Lucas Paquetá para o Brasil.

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