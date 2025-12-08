Lesão grave de homem de confiança de Ancelotti preocupa jornalistas

Éder Militão, zagueiro de confiança de Xabi Alonso no Real Madrid e de Ancelotti na Seleção Brasileira, sofreu uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com envolvimento do tendão proximal. O zagueiro é a referência da Amarelinha no setor defensivo, já tendo atuado inclusive como lateral improvisado.

A lesão considerada grave deve consumir aproximadamente 4 meses de recuperação, prazo apertado para readaptação completa até o mundial. Por isso, jornalistas demonstraram bastante preocupação com a perda do zagueiro de confiança de Carlo Ancelotti.

Os valores de Ancelotti

Oferecer segurança defensiva é essencial para Carlo Ancelotti. O técnico já disse inúmeras vezes que considera a defesa um dos principais componentes do futebol moderno. Por isso, pede comprometimento com a marcação a todos os jogadores, inclusive aos mais avançados.

As partidas iniciais da Seleção Brasileira ocorrerão entre os dias 13 e 24 de junho, distribuídas em três estádios na costa leste dos Estados Unidos: em New Jersey, Filadélfia e Miami.

A lesão de Militão

Militão deixou o campo com dores na parte posterior da coxa esquerda aos 20 minutos da derrota contra o Celta da Vigo, pela La Liga, neste domingo (7).

Militão volta a conviver com dificuldades físicas desde a ruptura do ligamento cruzado em 2023. De lá para cá, acumulou seis lesões e esteve disponível somente em 46 de 143 partidas. Xabi Alonso não contará com o brasileiro entre 3 à 4 meses, justamente às vésperas do duelo contra o Manchester City pela Champions League e perto da Copa do Mundo de 2026.

