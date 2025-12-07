Quanto custa acompanhar o Brasil na primeira fase da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira conheceu na última semana seus três adversários da primeira fase da Copa do Mundo de 2026. Marrocos, Escócia e Haiti estarão no caminho do Brasil na fase de grupos do Mundial, partidas que devem levar milhares de torcedores às arenas nos Estados Unidos, país que sediará os três confrontos. Projetando uma viagem para acompanhar os três primeiros compromisso do time de Carlo Ancelotti no torneio, o Lance! simulou os custos de uma viagem para assistir toda a fase inicial do campeonato no exterior.

A conta é uma projeção e leva em consideração os valores do dia 7 de dezembro, além de utilizar a conversão do dólar mais atualizada até o momento. Os custos são variáveis e englobam passagens aéreas, hospedagem, ingressos, um valor básico de alimentação por dia e gastos obrigatórios no pacote de viagem.

Por se tratar de uma simulação da primeira fase, isso significa que ela leva em consideração os trajetos entre São Paulo, de onde parte a viagem, e as cidades onde a Seleção jogará, que são Nova Jersey, Filadélfia e Miami. Em todas as cidades, serão contabilizados o valor da passagem de avião (para unificar o meio de transporte), US$ 50 para alimentação por dia e o valor do ingresso mais em conta, de R$ 320, cifra também unificada para facilitar a projeção de custos, já que a Fifa aplicou preços variáveis para as entradas.

Veja os valores para acompanhar o Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo

O voo saindo de São Paulo para Nova Iorque, onde os torcedores vão desembarcar para assistir ao jogo em Nova Jersey, cidade vizinha, custa a partir de R$ 2.600, mas podem alcançar valores ainda mais caros e ultrapassar os R$ 4.000 a depender da companhia aérea escolhida.

Lá, o valor dos hotéis gira em torno de US$ 250 na alta estação, ou R$ 1.350 na cotação atualizada. Se a cidade escolhida for Nova Iorque, o valor sobe para R$ 1.800. No dia 13 de junho, o Brasil enfrenta Marrocos no MetLife Stadium. Na primeira parada são contabilizadas seis diárias, entre 12 de junho e 17 de junho, antes da ida para a Filadélfia, local do segundo jogo.

Na viagem, o gasto com a passagem aérea é mais baixo por ser um voo doméstico nos EUA, com custo estimado de R$ 650 com uma companhia aérea norte-americana. Na Filadélfia, a hospedagem barata gira em torno de R$ 300 por noite, que irá durar quatro noites antes da última parada da Seleção Brasileira, em Miami. O segundo jogo é diante do Haiti, no estádio Lincoln Financial Field.

Da Filadélfia, o voo para Miami pode sair por R$ 640. A cidade na Flórida tem hospedagens naturalmente mais caras, que podem custar pouco mais de R$ 800 por noite em modelos bem econômicos. Entretanto, há opções de mais conforto que alcançam R$ 1.900 de diária. No total, serão mais três diárias na cidade, quando acontece o último compromisso, contra a Escócia, no Estádio Hard Rock. De Miami, o destino final é São Paulo, cidades que têm voos diretos. O custo projetado é de R$ 3.500 para retornar à capital paulista.

Em resumo, somando os valores mais baixos encontrados na pesquisa, uma viagem de 14 dias (entre os dias 12 de junho e 25 de junho) pode custar em torno de R$ 22.000. Vale lembrar que a projeção levou em conta passagem de ida para os EUA saindo do Brasil, dois voos domésticos, hospedagens em três cidades, valor mínimo de alimentação e os três ingressos.

Ainda existem custos extras como o visto para entrar nos EUA, que hoje sai em torno de R$ 1.000 para quem ainda não tem e outros adicionais, como um seguro viagem. O mecanismo de proteção para viajantes pode variar entre R$ 250 e R$ 900 reais a depender da cobertura.

Roteiro projetado de viagem para ver o Brasil na Copa do Mundo

São Paulo - Nova Jersey (chegada e saída por Nova Iorque)

Passagem (12 de junho): R$ 2.600

Hospedagem (em Nova Jersey, a cidade mais em conta, por seis diárias): R$ 6.600

Alimentação por seis dias (valor fixo diário): R$ 1.620

Ingresso Brasil x Marrocos (mais barato): R$ 320

Total do trecho: R$ 11.140

Nova Jersey - Filadélfia

Passagem (18 de junho): R$ 650

Hospedagem (a mais em conta, por quatro diárias): R$ 1.200

Alimentação por cinco dias (valor fixo diário): R$ 1.080

Ingresso Brasil x Haiti (mais barato): R$ 320

Total do trecho: R$ 3.240

Filadélfia - Miami

Passagem (22 de junho): R$ 640

Hospedagem (a mais em conta, por três diárias): R$ 2.400

Alimentação por quatro dias (valor fixo diário): R$ 1.080

Ingresso Brasil x Escócia (mais barato): R$ 320

Total do trecho: R$ 4.120

Miami - São Paulo

Passagem (25 de junho): R$ 3.500

Total do trecho: R$ 3.500

TOTAL DA VIAGEM (12 de junho a 25 de junho): aproximadamente R$ 22.000 (valor que pode subir com adicionais).