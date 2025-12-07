Geoff Hurst e Kylian Mbappé são os únicos a marcar três gols em finais de Copa do Mundo.

Oleg Salenko detém o recorde de mais gols em uma partida de Copa do Mundo, com cinco gols contra Camarões em 1994.

O desempenho individual mais dominante em uma partida de Copa do Mundo pertence ao russo Oleg Salenko. Em 1994, nos Estados Unidos, ele marcou cinco gols na vitória da Rússia sobre Camarões, estabelecendo um recorde absoluto que permanece inigualável há mais de três décadas. Até hoje, nenhum outro jogador conseguiu repetir uma atuação tão avassaladora em um único jogo de Mundial. O Lance! relembra os jogadores com mais gols em uma única partida de Copa do Mundo.

O feito de Salenko se tornou ainda mais emblemático porque ocorreu em uma seleção que sequer avançou de fase, tornando o recorde um ponto fora da curva na história do torneio. O atacante, praticamente desconhecido antes daquela Copa, virou referência mundial em estatísticas individuais graças àquela tarde em Stanford. Sua marca é frequentemente citada quando se discutem recordes improváveis ou desempenhos difíceis de serem superados.

Além de Salenko, outros jogadores também construíram capítulos marcantes com múltiplos gols em partidas de Copa do Mundo, embora ninguém tenha alcançado sua marca de cinco. Em finais, apenas dois nomes aparecem no seleto grupo de jogadores que marcaram três gols: Geoff Hurst, em 1966, e Kylian Mbappé, em 2022. Ambos transformaram decisões de título em atuações históricas, cada uma com peso e contexto completamente distintos.

Os números reforçam a singularidade desses desempenhos. Enquanto Salenko detém o recorde do maior número de gols em um único jogo, o francês Just Fontaine mantém outro marco quase intocável: 13 gols em uma única edição, em 1958. São recordes estabelecidos em eras diferentes, mas que juntos simbolizam o auge da eficiência individual em Copas do Mundo. Em campo, a combinação entre talento, oportunidade e contexto forma um terreno fértil para essas histórias que resistem ao tempo.

Jogadores com mais gols em uma única partida de Copa do Mundo

O recorde de Oleg Salenko em 1994

Oleg Salenko marcou cinco gols em uma única partida da Copa do Mundo de 1994, contra Camarões. Foi o maior número de gols já anotado por um jogador em um único jogo de Mundial. O atacante marcou três vezes no primeiro tempo e mais duas na etapa final, atingindo um patamar estatístico que nunca mais foi alcançado. Mesmo eliminado ainda na fase de grupos, Salenko terminou a competição como artilheiro ao lado de Hristo Stoichkov.

Hat-tricks em finais da Copa do Mundo

Somente dois jogadores conseguiram marcar três gols em uma final de Copa do Mundo. O primeiro foi Geoff Hurst, em 1966, na vitória da Inglaterra sobre a Alemanha Ocidental por 4 a 2 após a prorrogação. Seu segundo gol permanece envolto em debate, já que a bola tocou a trave e há questionamentos sobre ter cruzado completamente a linha. Foi uma atuação decisiva em uma final equilibrada e marcada por polêmicas.

Mais de meio século depois, em 2022, Kylian Mbappé igualou o feito ao marcar três gols na final da Copa do Mundo contra a Argentina. O atacante francês marcou dois gols em sequência no segundo tempo, levando o jogo à prorrogação, e voltou a balançar a rede nos minutos finais do tempo extra. Apesar da derrota nos pênaltis, sua atuação entrou para o seleto grupo de momentos individuais excepcionais em decisões de Copa.

Recordes diferentes: um jogo, uma edição, toda a carreira

É fundamental distinguir o recorde de maior número de gols em um único jogo do recorde de maior número de gols em uma edição completa de Copa do Mundo. Enquanto Salenko comanda o primeiro, Just Fontaine sustenta o segundo, com 13 gols marcados em 1958. Essa marca nunca foi sequer ameaçada nas décadas seguintes. Já o brasileiro Ronaldo mantém o recorde de artilharia combinada em fases finais do Mundial, com oito gols somados entre 1998 e 2006.

Essas distinções ajudam a contextualizar como diferentes tipos de desempenho podem moldar a trajetória de um jogador no torneio. Salenko teve um brilhareco único; Fontaine brilhou de forma contínua em uma Copa inteira; Ronaldo somou sua grandeza ao longo de três edições. Cada marco ajuda a contar uma parte da história do Mundial.

Outros destaques individuais em jogos únicos

Diversos craques construíram atuações memoráveis com múltiplos gols em partidas da Copa. Geoff Hurst, em 1966, e Kylian Mbappé, em 2022, aparecem como os únicos autores de hat-trick em finais. Já jogadores como Pelé, Ronaldo e outros marcaram três ou mais gols em jogos de fases anteriores, contribuindo para suas reputações consolidadas ao longo da carreira.

O recorde de Salenko, porém, segue isolado. Não apenas pela quantidade de gols, mas pela forma como ocorreu e pela circunstância de ser um marco improvável tanto para o jogador quanto para sua seleção. É um dos recordes mais simbólicos do futebol mundial e, diante da evolução física e tática do esporte, cada vez mais difícil de ser superado.