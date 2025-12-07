O sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado na última sexta-feira (5), em Washington, definiu o caminho inicial da Seleção Brasileira no torneio. O Brasil caiu no Grupo C e fará sua estreia contra o Marrocos, em Nova Jersey. Na segunda rodada, enfrentará o Haiti, na Filadélfia, e encerrará sua participação na fase de grupos diante da Escócia, em Miami.

Com a definição dos adversários e das cidades-sede dos primeiros compromissos, a CBF vai iniciar a etapa operacional para a escolha da base que receberá a delegação brasileira durante o Mundial. A equipe técnica da Seleção Brasileira começa nesta segunda-feira (8) um roteiro de viagens pelos Estados Unidos para rever e conhecer hotéis e centros de treinamento com potencial para abrigar o grupo ao longo da competição.

Segundo a programação estabelecida, os profissionais embarcaram para a região de Nova York/Nova Jersey, onde serão visitadas instalações próximas ao local da estreia. A agenda prevê avaliações de estruturas de hospedagem, logística de deslocamento, qualidade dos campos disponíveis e demais requisitos exigidos pela Fifa para centros de base. Após a passagem pela região, a delegação técnica seguirá para a Filadélfia na terça-feira, dando sequência às visitas em outra cidade que sediará partida da seleção na fase inicial. Na quarta-feira, o grupo completo finaliza o roteiro em Miami, também contemplada na primeira fase da competição para o Brasil.

O prazo para que as federações enviem à FIFA suas escolhas formais de hotel e centro de treinamento termina em 9 de janeiro. Até essa data, cada confederação poderá apresentar uma única opção, que será avaliada e posteriormente anunciada pela entidade. A Fifa divulgará oficialmente as bases de todas as seleções classificadas no dia 16 de janeiro. Até o anúncio, a CBF informou que, por questões estratégicas, não divulgará detalhes sobre as instalações avaliadas nem sobre o andamento das negociações com os locais visitados.

A definição da base de operações é considerada uma etapa central na preparação para competições longas e geograficamente extensas como a Copa de 2026, que será realizada em 16 cidades espalhadas pelos Estados Unidos, Canadá e México. O objetivo é minimizar deslocamentos, adequar a logística aos locais dos jogos e garantir que a delegação trabalhe dentro das exigências previstas para o período de concentração.

