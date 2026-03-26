Brasil é a única seleção a participar de todas as edições de Copa do Mundo

Desde 1930, o Brasil jamais ficou de fora de uma edição de Copa do Mundo, feito exclusivo da Amerelinha. Ao longo das décadas, seleções gigantes do futebol mundial acumularam ausências por conflitos políticos, fracassos esportivos e punições. É nesse contexto que se destacam episódios marcantes de ausências inesperadas ao longo da história das Copas.

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O Brasil é a seleção com mais títulos de Copa do Mundo (5) (Foto: JOHN MOBANGLO/AFP)

Relembre quando seleções tradicionais ficaram fora de edições de Copa do Mundo

A Seleção Uruguaia de Futebol, primeira campeã mundial em 1930, optou por não participar da Copa de 1934, na Itália, em protesto. A decisão foi uma resposta ao boicote europeu à Copa de 1930, disputada no Uruguai, quando várias seleções do continente se recusaram a viajar para a América do Sul.

A Inglaterra ficou fora das três primeiras edições da Copa do Mundo (1930, 1934 e 1938) porque a federação inglesa não era filiada à FIFA naquele período. A entidade britânica rompeu com a FIFA por divergências administrativas e só retornou à filiação em 1946.

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A Espanha não disputou a Copa de 1938 devido à Guerra Civil Espanhola, conflito que devastou o país e impossibilitou a organização esportiva e a participação internacional naquele momento.

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A França, apesar de sua tradição, não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil. A equipe teve desempenho irregular nas eliminatórias europeias e acabou ficando fora do torneio.

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A Alemanha foi proibida pela FIFA de disputar a Copa de 1950, como consequência da Segunda Guerra Mundial. O país ainda enfrentava sanções internacionais e reconstrução política após o conflito.

A Argentina não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 1970 após uma campanha decepcionante nas eliminatórias sul-americanas, marcando uma das ausências mais surpreendentes de uma potência do futebol mundial.

A Itália, tetracampeã mundial, ficou fora das Copas de 2018 e 2022 após fracassos nas eliminatórias europeias. As eliminações para Suécia e Macedônia do Norte, respectivamente, evidenciaram uma crise técnica e de renovação na equipe.

A Seleção Mexicana foi proibida de disputar a Copa do Mundo de 1990 devido ao escândalo conhecido como "Cachirules". A federação mexicana utilizou jogadores acima da idade permitida em competições juvenis, o que levou à punição da FIFA com a exclusão do país de torneios internacionais.