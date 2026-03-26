Inglaterra x Uruguai: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela repescagem da Copa do Mundo
Confira todas as informações do duelo válido por Amistoso Internacional de seleções
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Inglaterra e Uruguai se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 17h (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres (ING), em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir ao amistoso no Disney+
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A Inglaterra entra em campo com um time bastante modificado. O técnico Thomas Tuchel decidiu poupar 11 jogadores titulares, entre eles Harry Kane, Declan Rice e Bukayo Saka. Jude Bellingham está no grupo, mas também não atuará. Além disso, Jarell Quansah e Eberechi Eze se lesionaram e foram substituídos por Ben White e Harvey Barnes. Com tantas ausências, Tuchel deve escalar uma equipe com cara de teste, apostando em Dominic Solanke no ataque e Cole Palmer como meia centralizado.
Ficha do jogo
O Uruguai, por sua vez, deve ir com força máxima disponível. O técnico Marcelo Bielsa não tem o luxo de dispensar titulares e precisa afinar o time antes da Copa. A dupla de zaga formada por Ronald Araújo (Barcelona) e José María Giménez (Atlético de Madrid) é uma das mais fortes do continente. Federico Valverde comanda o meio-campo ao lado de Manuel Ugarte e Arrascaeta, enquanto Darwin Núñez lidera o ataque. Desfalques confirmados são Maximiliano Araújo (lesão muscular) e Rodrigo Bentancur.
Tudo sobre Inglaterra x Uruguai (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Inglaterra 🆚 Uruguai
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: sexta-feira, 27 de março de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Sven Jablonski (ALE)
🚩 Assistentes: Eduard Beitinger (ALE) e Christian Gittelmann (ALE)
📺 VAR: Sören Storks (ALE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
Pickford; Livramento, Stones, Maguire e Hall; Wharton e J. Henderson; Madueke, Palmer e Rashford; Solanke.
⚪🔵 Uruguai (Técnico: Marcelo Bielsa)
Rochet; Varela, R. Araújo, Giménez e Olivera (Piquerez); Valverde, Ugarte e Arrascaeta; Pellistri, Darwin Núñez e M. Araújo.
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