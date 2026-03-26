Inglaterra e Uruguai se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 17h (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres (ING), em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir ao amistoso no Disney+

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A Inglaterra entra em campo com um time bastante modificado. O técnico Thomas Tuchel decidiu poupar 11 jogadores titulares, entre eles Harry Kane, Declan Rice e Bukayo Saka. Jude Bellingham está no grupo, mas também não atuará. Além disso, Jarell Quansah e Eberechi Eze se lesionaram e foram substituídos por Ben White e Harvey Barnes. Com tantas ausências, Tuchel deve escalar uma equipe com cara de teste, apostando em Dominic Solanke no ataque e Cole Palmer como meia centralizado.

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Ficha do jogo ING URU Amistoso Internacional Data e Hora sexta-feira, 27 de março de 2026, às 17h (de Brasília) Local Estádio de Wembley, em Londres (ING) Árbitro Sven Jablonski (ALE) Assistentes Eduard Beitinger (ALE) e Christian Gittelmann (ALE) Var Sören Storks (ALE) Onde assistir

O Uruguai, por sua vez, deve ir com força máxima disponível. O técnico Marcelo Bielsa não tem o luxo de dispensar titulares e precisa afinar o time antes da Copa. A dupla de zaga formada por Ronald Araújo (Barcelona) e José María Giménez (Atlético de Madrid) é uma das mais fortes do continente. Federico Valverde comanda o meio-campo ao lado de Manuel Ugarte e Arrascaeta, enquanto Darwin Núñez lidera o ataque. Desfalques confirmados são Maximiliano Araújo (lesão muscular) e Rodrigo Bentancur.

Tudo sobre Inglaterra x Uruguai (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Inglaterra 🆚 Uruguai

Amistoso Internacional

📆 Data e horário: sexta-feira, 27 de março de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️ Árbitro: Sven Jablonski (ALE)

🚩 Assistentes: Eduard Beitinger (ALE) e Christian Gittelmann (ALE)

📺 VAR: Sören Storks (ALE)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)

Pickford; Livramento, Stones, Maguire e Hall; Wharton e J. Henderson; Madueke, Palmer e Rashford; Solanke.

⚪🔵 Uruguai (Técnico: Marcelo Bielsa)

Rochet; Varela, R. Araújo, Giménez e Olivera (Piquerez); Valverde, Ugarte e Arrascaeta; Pellistri, Darwin Núñez e M. Araújo.

Inglaterra x Uruguai pela repescagem da Copa do Mundo (Arte: Lance!)

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