REACT AO VIVO: Sorteio da Copa do Mundo define grupos e caminho do Brasil

Melhor do que assistir o sorteio da Copa do Mundo, só assistir ao "react" ao vivo com os jornalistas do Lance!, que explicarão tudo que você precisa saber sobre os rumos que a competição vai tomar após a definição dos grupos.

Como ficaram os grupos e quais serão os adversários do Brasil nesta Copa que será a maior de todos os tempos... É muita informação para assimilar. Então, não perca! A partir das 12h30, no canal oficial do Lance! no Youtube, você já pode começar a acompanhar a cobertura completa do sorteio da Copa do Mundo.

Assista agora ao sorteio da Copa do Mundo

Sorteio dos grupos começa logo mais

🔔 Simule agora como será o sorteio e descubra todos os grupos da Copa

A Fifa realiza nesta sexta-feira (5) o sorteio da Copa do Mundo de 2026. O evento será realizado no Kennedy Center, em Washington, a partir das 14h (de Brasília). A cerimônia terá apresentação da supermodelo Heidi Klum e do ator e comediante Kevin Hart. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também é aguardado.

Todas as 42 seleções já classificadas foram alocadas em quatro potes com base no ranking da Fifa, à exceção de Canadá, Estados Unidos e México, que ficarão no Pote 1 por serem os anfitriões do torneio. Além disso, as seis seleções que ainda buscam classificação via repescagem ficarão no Pote 4, independente de ranking.

Cabeça de chave, o Brasil terá a bolinha alocada no Pote 1. Assim, a Seleção já sabe que não irá pegar nenhum anfitrião na primeira fase e tampouco alguma das outras oito melhores equipes do planeta. Mas isso não é garantia de que terá vida fácil na Copa do Mundo a partir do sorteio desta sexta-feira.

