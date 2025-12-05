Ancelotti evita projeções antes do sorteio da Copa, mas afirma: 'Brasil vai competir'

O técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, mostrou cautela e tranquilidade durante a chegada da comissão técnica da Seleção Brasileira ao tapete vermelho do Kennedy Center, em Washington, minutos antes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O treinador preferiu não se antecipar sobre possíveis adversários, destacando que o foco está no planejamento logístico e nas condições climáticas que o Brasil enfrentará no torneio.

— Não, é um sorteio, então temos que esperar de tudo. A verdade é que vamos ter uma ideia mais clara do que tem que ser o planejamento, de onde vamos jogar, que também é muito importante pelo tema da temperatura no verão. Então, tranquilidade e confiança. — falou, em entrevista ao 'SporTV', evitando citar possíveis adversários.

Ancelotti ressaltou também a importância de adaptar a preparação da equipe às condições ambientais do país-sede, lembrando da própria experiência em Copas passadas.

— Tenho experiência da Copa de 1994, o Brasil tem experiência de 1994. A Costa Oeste pode ser um bom lugar para jogar pelo clima.﻿

O italiano, que assumiu o comando da Seleção em 2025, manteve o bom humor ao comentar o ambiente da cerimônia.

— Esta cerimônia eu não gosto muito, o tapete vermelho, mas é futebol. Feliz de estar aqui com a Seleção Brasileira, obviamente. O ambiente é muito bonito, estamos contentes de estar aqui esperando o que pode acontecer, para ver como planejar os próximos meses, com muita confiança, obviamente, porque o Brasil vai competir — afirmou.

Após o fim da última Data Fifa, o Brasil voltará a campo apenas em março, quando enfrentará França e Croácia, a menos que a Croácia caia no grupo da Seleção.

