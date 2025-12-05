Além da Argentina, Messi vê outras seleções favoritas ao título da Copa do Mundo
Argentino foi campeão mundial em 2022
Sobre as chances da Argentina na Copa do Mundo 2026, Lionel Messi avalia que a equipe tem condições de brigar novamente pelo título, mas lembrou que o formato da competição envolve riscos constantes. O atacante citou seleções como Espanha, França, Inglaterra, Brasil e Alemanha como concorrentes diretos.
Mesmo em alta no futebol norte-americano, Messi evitou confirmar presença na Copa do Mundo 2026. O atacante afirmou que ainda avalia suas condições físicas e profissionais, mas disse que tentará "fazer tudo o que for possível" para disputar o torneio. "No pior dos cenários, vou acompanhar pela TV", afirmou em entrevista à ESPN.
🐐Entrevista exclusiva com Lionel Messi
A ESPN produziu uma entrevista exclusiva com Lionel Messi, astro argentino do Inter Miami, na qual o jogador falou sobre a possibilidade de disputar a próxima Copa do Mundo, revisitou momentos da carreira e comentou o atual cenário do futebol argentino. A conversa faz parte de uma série de conteúdos especiais do canal com atletas de destaque internacional.
🌏O grupo da Argentina na Copa do Mundo
A Copa vai começar! Nesta sexta-feira (5), em evento realizado no Kennedy Center, em Washington, a Fifa realiza o sorteio dos grupos da edição histórica que reunirá 48 seleções. Os participantes serão distribuídos em 12 grupos.
