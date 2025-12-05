Sobre as chances da Argentina na Copa do Mundo 2026, Lionel Messi avalia que a equipe tem condições de brigar novamente pelo título, mas lembrou que o formato da competição envolve riscos constantes. O atacante citou seleções como Espanha, França, Inglaterra, Brasil e Alemanha como concorrentes diretos.

Mesmo em alta no futebol norte-americano, Messi evitou confirmar presença na Copa do Mundo 2026. O atacante afirmou que ainda avalia suas condições físicas e profissionais, mas disse que tentará "fazer tudo o que for possível" para disputar o torneio. "No pior dos cenários, vou acompanhar pela TV", afirmou em entrevista à ESPN.

🐐Entrevista exclusiva com Lionel Messi

A ESPN produziu uma entrevista exclusiva com Lionel Messi, astro argentino do Inter Miami, na qual o jogador falou sobre a possibilidade de disputar a próxima Copa do Mundo, revisitou momentos da carreira e comentou o atual cenário do futebol argentino. A conversa faz parte de uma série de conteúdos especiais do canal com atletas de destaque internacional.

🌏O grupo da Argentina na Copa do Mundo

A Copa vai começar! Nesta sexta-feira (5), em evento realizado no Kennedy Center, em Washington, a Fifa realiza o sorteio dos grupos da edição histórica que reunirá 48 seleções. Os participantes serão distribuídos em 12 grupos.

