AO VIVO: Acompanhe o sorteio da Copa do Mundo de 2026 pelo Lance!
Em evento realizado em Washington, entidade dá início à edição histórica com 48 seleções
É tempo de Copa do Mundo! A edição de 2026 começa nesta sexta-feira (5) com o sorteio da fase de grupos, que pela primeira vez contará com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes. A seguir, acompanhe todas as informações do evento em tempo real pelo Lance!.
➡️A Copa de 2026 começa agora e quem manda é você! Simule agora os grupos com o Lance!
Acompanhe AO VIVO o sorteio da Copa do Mundo 🏆
WASHINGTON (EUA) — A Fifa anunciou que a final da Copa do Mundo contará com um show de intervalo, em formato semelhante ao realizado na final do Super Bowl.
WASHINGTON (EUA) — A Fifa apresentou a nova identidade internacional da edição de 2026, que acompanhará os jogos da competição ao longo de todo o torneio. Confira abaixo:
WASHINGTON (EUA) — A Fifa anunciou o lançamento de seu novo prêmio anual, o Prêmio da Paz, e divulgou como vencedor da primeira edição o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Andrea Bocelli dá início ao evento e se apresenta na abertura
Personalidades marcam presença no evento da Copa do Mundo
Mascotes também marcam presença no evento da Fifa
