AO VIVO: Acompanhe o sorteio da Copa do Mundo de 2026 pelo Lance!

Em evento realizado em Washington, entidade dá início à edição histórica com 48 seleções

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Nathalia Gomes
Dia 05/12/2025
14:15
Atualizado há 0 minutos
Taça da Copa do Mundo durante o evento da Fifa, nos Estados Unidos (Foto: Reprodução/FIFA)
imagem cameraTaça da Copa do Mundo durante o evento da Fifa, nos Estados Unidos (Foto: Reprodução/FIFA)
É tempo de Copa do Mundo! A edição de 2026 começa nesta sexta-feira (5) com o sorteio da fase de grupos, que pela primeira vez contará com 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro equipes. A seguir, acompanhe todas as informações do evento em tempo real pelo Lance!.

➡️A Copa de 2026 começa agora e quem manda é você! Simule agora os grupos com o Lance!

Acompanhe AO VIVO o sorteio da Copa do Mundo 🏆

WASHINGTON (EUA) — A Fifa anunciou que a final da Copa do Mundo contará com um show de intervalo, em formato semelhante ao realizado na final do Super Bowl.

WASHINGTON (EUA) — A Fifa apresentou a nova identidade internacional da edição de 2026, que acompanhará os jogos da competição ao longo de todo o torneio. Confira abaixo:

WASHINGTON (EUA) — A Fifa anunciou o lançamento de seu novo prêmio anual, o Prêmio da Paz, e divulgou como vencedor da primeira edição o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Andrea Bocelli dá início ao evento e se apresenta na abertura

Personalidades marcam presença no evento da Copa do Mundo

Mascotes também marcam presença no evento da Fifa

