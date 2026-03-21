CBF apresenta uniforme amarelo da Seleção Brasileira para Copa do Mundo

A CBF apresentou neste sábado (21), em conjunto com a Nike, o uniforme principal da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho, no México.

continua após a publicidade

A campanha "Alegria que Apavora" traduz a essência do futebol brasileiro — leve e implacável — e é protagonizada por Vinícius Júnior, Estêvão Willian, Richarlison e Lucas Paquetá, mostrando como a alegria se transforma em força competitiva dentro e fora de campo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As peças estarão disponíveis para compra a partir das 9h (de Brasília) da próxima segunda-feira (23), em todo mercado brasileiro e no site da Nike.

continua após a publicidade

A Seleção vai usar o novo uniforme pela primeira vez no dia 31 de março, em amistoso contra a Croácia, nos Estados Unidos, sendo a última partida antes da convocação final para a Copa do Mundo.

A camisa no modelo torcedor será vendida por R$ 449,99 e na versão jogador por R$ 749,99. O modelo infantil custa R$ 399,99.

Vini Jr. participa de lançamento da camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Nike)

Conceito:

A nova camisa ressignifica símbolos nacionais por meio de um design ousado, inovação em performance e orgulho cultural, reforçando a presença inconfundível da Seleção no cenário global.

continua após a publicidade

A camisa I traz o icônico tom amarelo canário, reimaginado por meio de movimento, energia e expressão. Elementos geométricos inspirados na bandeira brasileira são aplicados em toda a extensão do tecido, transformando um símbolo nacional em uma presença dinâmica e contínua, em vez de um detalhe localizado. O resultado é uma camisa que é vestida, carregada e vivida em campo — simbolizando onze jogadores que incorporam plenamente a nação que representam.

No centro da camisa, o escudo da CBF ganha protagonismo ao ser executado em camurça tecnológica com sobreposição de silicone, adicionando profundidade e textura inspiradas na bandeira do Brasil.

Ao seu redor, releituras modernizadas dos tradicionais detalhes em amarelo e verde reforçam uma interpretação contemporânea dos códigos clássicos, enquanto acentos em verde e azul interagem com a construção dinâmica da malha para amplificar movimento e energia. Juntos, esses elementos elevam a identidade visual do uniforme, equilibrando herança e inovação de forma inconfundivelmente brasileira.

— Vestir a camisa amarela é sempre especial. Ela representa a nossa história e a alegria de jogar futebol do jeito brasileiro. Quando jogamos com liberdade e confiança, essa alegria se transforma na nossa força dentro de campo - afirmou o jogador Estêvão Willian.

A nova camisa também estreia a tecnologia Aero‑FIT da Nike, desenvolvida para apoiar o desempenho em alta intensidade por meio de maior respirabilidade e resfriamento. Produzido a partir de 100% de resíduos têxteis, o tecido premium aumenta o fluxo de ar entre o corpo e a camisa por meio de zonas de malha elípticas estrategicamente posicionadas, que tornam a ventilação mais visível e intuitiva. O material é mais leve e significativamente mais respirável, ajudando os atletas a se manterem secos e confortáveis à medida que o ritmo do jogo se intensifica.

Outros detalhes de construção elevam ainda mais o desempenho e o conforto em campo. A gola e as mangas apresentam uma estética inspirada no tricô, com tramas mais abertas em verde escuro que favorecem a respirabilidade e permitem maior liberdade de movimento, mesmo em situações de contato físico. Na parte interna da gola, a inscrição "Vai Brasa" reforça a conexão emocional entre a equipe e a torcida, enquanto os detalhes em verde mais claro nas laterais da camisa criam uma sensação de velocidade que reflete o ritmo e a fluidez do futebol brasileiro.

Completando o visual, o uniforme é combinado com calção azul e meiões brancos, que reforçam a identidade visual clássica da Seleção. Os meiões trazem a inscrição "Brasa" ao lado do Swoosh centralizado, levando o mesmo cuidado com os detalhes e orgulho presentes na camisa para todo o conjunto. Juntos, os elementos formam um uniforme coeso que equilibra tradição, design moderno e performance no cenário mundial.

Para Samir Xaud, presidente da CBF, o lançamento da camisa principal da Seleção Brasileira é um momento que sempre emociona todos os brasileiros.

— Mostra o quanto nossos símbolos seguem vivos e pulsantes. A camisa canarinho, com toda a sua mística e brilho, é um dos maiores patrimônios do futebol mundial, um símbolo que inspira gerações e carrega a história de conquistas que orgulham o Brasil. "Alegria que Apavora" é o que buscamos constantemente na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e na Seleção Brasileira de Futebol. Temos muito orgulho de vestir Nike nessa missão de buscar o tão sonhado hexacampeonato — concluiu.

Estevão participa do ensaio fotográfico da nova camisa amarela da Seleção. (Foto: Divulgação/ Nike)

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.