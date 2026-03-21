Bruno Henrique segue de fora para partida entre Flamengo e Corinthians
O jogador está tratando uma pubalgia e só deve retornar após a Data Fifa
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O Flamengo terá um desfalque importante para o duelo contra o Corinthians neste domingo (22), às 20h30, na Neo Química Arena. O atacante Bruno Henrique segue fora da equipe por conta de uma pubalgia, problema que já o tirou da partida anterior contra o Remo, no Maracanã. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, a expectativa é de que o jogador só retorne aos gramados após a próxima pausa para a Data Fifa.
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Bruno Henrique e Flamengo negociam renovação
Fora de campo, o nome de Bruno Henrique também está em destaque por conta das negociações de renovação contratual. O vínculo atual do jogador com o Flamengo vai até o fim desta temporada, e o clube já demonstrou interesse na permanência do ídolo.
O presidente Bap destacou recentemente a importância do atleta não apenas dentro das quatro linhas, mas também no ambiente interno do clube. Segundo ele, a intenção é manter o atacante pelo tempo que ele desejar seguir atuando profissionalmente.
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Apesar das declarações positivas, ainda não houve proposta oficial apresentada. Tanto Bruno Henrique quanto seu estafe mantêm uma postura tranquila. Internamente, a expectativa é de que não haja grandes entraves, considerando a identificação do jogador com o clube e sua relevância histórica.
Em 2026, Bruno Henrique soma nove partidas disputadas e dois gols marcados, ambos pelo Campeonato Carioca. Mesmo com números modestos até aqui, sua experiência e liderança seguem sendo consideradas fundamentais para o elenco do Flamengo.
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