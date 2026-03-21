Na estreia de Cuca, Santos terá novidade no ataque diante do Cruzeiro

O Santos terá novidades para o duelo diante do Cruzeiro, neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O zagueiro Luan Peres retorna de suspensão e deve ser titular ao lado de Adonis Frías na zaga. Já o meia Zé Rafael se recuperou de um edema no músculo semimembranoso da coxa direita e treinou normalmente com o restante do elenco no gramado do CT Rei Pelé na última sexta-feira (20).

Cuca reencontra Luan Peres, com quem trabalhou em sua última passagem pelo clube. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O meio-campista Gabriel Bontempo, em processo de recuperação de uma contratura lombar, participou de parte da atividade com o grupo no gramado e ainda é dúvida para o jogo.

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O camisa 10 Neymar será desfalque e seguirá realizando controle de carga. A comissão técnica entende que o jogador corre risco de lesão caso seja submetido a uma sequência intensa de partidas em curto intervalo de tempo.

Lautaro Díaz e Gabriel Barbosa, que pertencem à Raposa e estão emprestados ao Peixe, também serão baixas na partida.

O técnico Cuca foi apresentado na última sexta-feira (20), na Vila Belmiro, e já está regularizado no BID da CBF. Ele chega para substituir Juan Pablo Vojvoda, demitido na última quarta-feira (18), após a derrota por 2 a 1 para o Internacional. O treinador fará sua estreia no comando do Alvinegro Praiano, iniciando oficialmente sua quarta passagem pelo clube.

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Quem pode fazer sua estreia pelo time da Baixada Santista é o zagueiro Lucas Veríssimo, que foi relacionado para os últimos dois jogos, mas não entrou em campo. O Menino da Vila foi anunciado no início do mês como o sexto reforço do clube para a temporada.

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Ataque:

Com a ausência de Gabriel Barbosa, Thaciano deve ganhar uma vaga no ataque da equipe santista, que deve ir a campo contra o Cruzeiro com a seguinte formação: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Gabriel Bontempo e Benjamín Rollheiser; Álvaro Barreal, Thaciano e Rony.