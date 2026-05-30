TERESÓPOLIS — Bruna Biancardi, Duda Fournier, Karoline Lima e outros familiares acompanharam de perto o último treino da Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, neste sábado. A presença dos convidados é uma tradição durante os períodos de concentração na cidade serrana do Rio de Janeiro e representa um dos raros momentos em que os atletas conseguem ter contato com suas famílias em meio à rotina intensa de compromissos.

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Os familiares assistiram à atividade em uma arquibancada montada ao lado do campo. Bruna Biancardi esteve presente com as filhas Mavie e Mel para acompanhar Neymar. Já Duda Fournier, esposa de Lucas Paquetá, levou os filhos Benício e Filippo. Um deles chamou a atenção ao carregar um caderno para tentar conseguir um autógrafo do camisa 10 da Seleção.

Também marcaram presença Ana Lídia, esposa de Bruno Guimarães, acompanhada dos filhos, além de Letícia Carvalho, esposa do atacante Igor Thiago.

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Ana Lídia, à direita, com os filhos (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Letícia Carvalho, esposa de Igor Thiago, assiste às atividades (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O encontro entre jogadores e familiares costuma acontecer ao fim dos treinamentos, quando a imprensa já não está mais presente na Granja Comary, proporcionando um momento mais reservado entre os atletas e seus convidados.

Igor Thiago e Bruno Guimarães cumprimentam as respectivas famílias (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Além da área destinada aos familiares, uma arquibancada provisória foi instalada atrás de um dos campos de treinamento para receber representantes de patrocinadores da Seleção Brasileira.

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Espaço na Granja Comary destinado às famílias (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Planejamento dos jogadores com as famílias

Este sábado marca os últimos momentos de convivência dos jogadores com suas famílias antes do início da preparação para os próximos compromissos da Seleção. Após a partida de domingo, os atletas serão liberados para um breve período ao lado de seus familiares.

Já na segunda-feira, o elenco se apresentará na sede da CBF para embarcar rumo aos Estados Unidos, momento que também marcará a despedida oficial das famílias antes da viagem.

Karoline Lima, namorada de Léo Pereira, assiste ao treino da Seleção (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Karoline Lima, namorada de Léo Pereira, assiste ao treino da Seleção na área destinada à família (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

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