Com a Copa do Mundo 2026 se aproximando, muitas camisas que serão usadas na competição começaram a surgir. Seleções como Portugal e França já tiveram suas duas camisas principais vazadas nas redes sociais, assim como a Espanha. No entanto, as peças espanholas dividiram opiniões e chamaram a atenção pela semelhanã com o uniforme do Barcelona. As imagens são do site "Footy Headlines".

Recentemente, a seleção de Portugal fechou um contrato com a Puma como nova fornecedora de materiais esportivos para as seleções masculina e feminina. Os lusitanos, inclusive, já até utilizaram os uniformes desenvolvidos pela marca nas fases finais da Nations League.

A segunda camisa da parceria está prestes a ser lançada, mas algumas imagens do possível novo manto já foram vazadas. Alguns internautas não gostaram do estilo da nova camisa, que apresenta um ar um pouco mais retrô.

A nova camisa da França foi publicada pelo site "Opaleak", que alega que as imagens divulgadas por eles são as oficiais da própria Nike.

Por último, as camisas da Espanha, que foram vazadas pelo "Footy Headlines".

Quando saem oficialmente?

A data prevista para o lançamento 100% oficial da camisa de Portugal é no meio/fim de novembro. Já a camisa da Espanha deve sair na metade do mês de março, enquanto a camisa francesa ainda não tem nenhuma data prevista para a liberação.

América do Sul

Por enquanto, nenhuma camisa das seleções sul-americanas foi vazada ou divulgada oficialmente. A Seleção Brasileira também não possui nenhum prazo para a divulgação do novo manto. No entanto, desde a Copa de 2022, a Amarelinha já lançou algumas camisas.

São elas: as duas utilizadas para a disputa da Copa América 2024 e a camisa preta utilizada para a luta contra o racismo em 17 de junho de 2023, em amistoso contra a Guiné, disputado em Barcelona.

No entanto, a fornecedora esportiva do Brasil, a Nike, relançou algumas camisas que marcaram época. Foi o caso do manto da Copa de 1998, quando o Brasil foi vice-campeão, além do uniforme usado em 2006, na Copa do Mundo da Alemanha. Essas peças, no entanto, não passaram de uma ação comercial da marca, que as lançou de forma limitada. Elas também não foram usadas em partidas oficiais da Canarinho.