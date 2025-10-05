Algumas imagens do possível novo manto da Espanha para a Copa do Mundo 2026 foram vazadas na última sexta-feira (3). A primeira camisa, que possui listras verticais assim como a do Barcelona, despertou a sensação de semelhança entre a seleção e o clube catalão. As imagens foram divulgadas pelo site "Footyheadlines"

Apesar do estilo adotado pela Adidas apresentar uma maior simplicidade, a escassez de detalhes observada nas fotos também gerou reações negativas de alguns internautas, especialmente fora do Brasil.

Atualmente, tanto a seleção espanhola masculina quanto a feminina lideram os rankings da Fifa. Desde o final da Copa do Mundo 2022 no Catar, a Argentina estava no topo da lista, mas, com a derrota na última rodada das Eliminatórias, acabou caindo duas colocações.

Veja as principais seleções do ranking masculino da entidade:

Espanha França Argentina Inglaterra Portugal Brasil Países Baixos (Holanda) Bélgica Itália Croácia

Temporadas da seleção da Espanha

Desde que a Copa do Mundo 2022 acabou, a seleção da Espanha foi aparecendo cada vez mais nos holofotes. No ano de 2023, na disputa da Copa do Mundo feminina, as espanholas foram campeãs do torneio pela primeira vez.

Em 2024, nas Olimpíadas de Paris, os jovens espanhóis conquistaram o Ouro em cima dos donos da casa, os franceses. Este foi um dos títulos que despertou a atenção para a talentosa geração espanhola que está se desenvolvendo.

Além disso, a equipe nacional masculina principal da Espanha foi a grande campeã da Eurocopa 2024, que aconteceu na Alemanha. A seleção ibérica também chegou na final da Nations League, mas foi batida pela também talentosa Seleção de Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo.

Possível nova camisa II da Espanha. (Foto: Divulgação/X/Footy Headlines)

Mais valioso do mundo

Não satisfeitos com o bom desempenho esportivo, os espanhóis também possuem em suas mãos uma das maiores joias do futebol mundial deste século. O garoto Lamine Yamal, que vale 200 milhões de euros (R$ 1,2 bi). Com apenas 18 anos, o jovem jogador do Barcelona ficou em segundo lugar na Bola de Ouro 2025, atrás apenas de Dembelé.

Mesmo assim, Yamal não saiu de mãos vazias. Pela segunda vez consecutiva, levou pra casa o Troféu Kopa, de melhor futebolista jovem do Planeta.