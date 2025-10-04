O Brasil perdeu por 1 a 0 para a Espanha em partida válida pela 3ª rodada da Copa do Mundo Sub-20 e deu adeus ao torneio. Pela primeira vez na história, a Seleção foi eliminada na fase de grupos da competição. A equipe de Ramon Menezes precisava de ao menos um empate para poder torcer por uma combinação de resultados, mas Iker Bravo marcou para os espanhóis no primeiro minuto da segunda etapa e acabou com a esperança brasileira.

A primeira etapa começou muito favorável para a Amarelinha – hoje, vestida de azul. O Brasil concentrou sua parte ofensiva pelo lado esquerdo, especialmente com Wesley, que trouxe ao menos três lances de perigo. Em duas oportunidades, a Espanha reagiu e assustou o Brasil, o que fez diminuir a pressão.

Já no segundo tempo, a partida tomou outro rumo. Com o gol logo no início, o Brasil sentiu o peso do desafio que teria. Desperdiçou ao menos três chances claras de gol: uma com Rhuan Gabriel e duas com Luighi, que ainda acertou uma na trave. Apesar do forte volume ofensivo, faltou efetividade.

Bruno Alves em ação no jogo do Brasil contra a Espanha pelo Mundial Sub-20

⚽ Como foi a partida Sub-20 entre Espanha e Brasil?

PRIMEIRO TEMPO

O Brasil começou muito bem o jogo. Pelo lado esquerdo, Wesley fez três cruzamentos perigosos ainda nos 10 minutos iniciais. O último, finalizado por João Cruz, explodiu no travessão de Fran González e animou o jogo. Pouco tempo depois, a pressão continuou e Luighi, após receber sozinho, balançou a rede – mas a posição era irregular.

O primeiro lance de perigo da Espanha veio aos 18 minutos, quando Pablo Torre recebeu pelo lado direito e finalizou de primeira, pegando Otávio de surpresa. A bola passou rente à trave direita do goleiro brasileiro. Dois minutos depois, no cruzamento de Pablo García, Bravo conseguiu finalizar e obrigou Otávio a fazer boa defesa. A reação espanhola fez a intensidade brasileira diminuir.

SEGUNDO TEMPO

A situação do Brasil, que já era difícil, complicou logo no minuto inicial. No primeiro lance do segundo tempo, Bravo recebeu passe de Pablo García, cortou o zagueiro Iago e abriu o placar para a Espanha. A Seleção tentou uma reação rápida, aos 10 minutos, quando João Cruz colocou a bola na cabeça de Rhuan Gabriel, na pequena área. O cabeceio, no entanto, foi em cima do goleiro. Chance claríssima perdida.

A equipe de Ramon Menezes ainda conseguiu uma bola na trave com Luighi, aos 27 minutos, após confusão do goleiro Fran González. O Brasil pressionou bastante e teve mais duas chances claras com a joia do Palmeiras, mas não foram convertidas. Pela falta de efetividade, Brasil saiu de campo sem gols e sem a classificação.

📄 Escalações

🔴 Espanha (Técnico: Paco Gallardo)

Fran González, Fortea, Merino, Cuenca e Diaz; Belaid, Mendoza e Pitarch; Bravo, García e Virgili.

🔵 Brasil (Técnico: Ramon Menezes)

Otávio, Iago, Bruno Alves e João Victor; João Cruz, Coutinho, Murilo Rhikman, Erick Bele e Leandrinho; Wesley e Luighi.

✅ Ficha técnica

Espanha 🆚 Brasil

Copa do Mundo Sub-20 - Grupo C - 3ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 4 de outubro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI);

🕴️Arbitragem: Joe Dickerson (EUA);

🥅 Gol: Bravo, 1'/2°T (1-0);

🟨 Cartões amarelos: Erick Belé, Gilberto, Coutinho, Gustavo Prado (BRA); Fortea (ESP);

🟥 Cartões vermelhos: —