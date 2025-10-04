AO VIVO: Brasil enfrenta Espanha em jogo decisivo na Copa do Mundo Sub-20

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: Bola rolando no Estádio Nacional do Chile!

Espanha e Brasil fazem, neste sábado (4), um duelo de desesperados pela 3ª rodada da Copa do Mundo Sub-20. Com apenas um ponto no Grupo C, as duas seleções estão fora da zona de classificação direta às oitavas de final do Mundial, que acontece no Chile. A partida começa a partir das 17h (de Brasília).

Pelo regulamento da competição, apenas os dois primeiros colocados de cada grupo garantem a vaga direta na próxima fase. O terceiro colocado, por sua vez, se classifica caso esteja entre os quatro melhores terceiros colocados dentre todos os grupos. Com seis pontos, o Marrocos já está classificado em primeiro na chave. Com dois, o México garante a segunda colocação se superar os marroquinos.

É nesse contexto que Espanha e Brasil se enfrentam no Estádio Nacional do Chile. Quem vencer, provavelmente se classifica pelo menos na terceira colocação. Um empate fará a Seleção de Ramon Menezes depender de resultados paralelos para avançar de fase (nesse caso, sem vencer nenhum jogo). Uma derrota elimina o Brasil.

📄 Escalações

🔴 Espanha (Técnico: Paco Gallardo)

Fran González; Jesús Fortea, Izan Merino, Andrés Cuenca e Josué Díaz; Thiago Pitarch, Mendoza e Rayane Belaid; Pablo García, Jan Virgili e Iker Bravo.

🔵 Brasil (Técnico: Ramon Menezes)

Otávio; Igor Serrote, Iago, Bruno Alves e Leandrinho; Rayan Lucas, Rafael Coutinho e Erick Belé; João Cruz, Wesley e Luighi.

✅ Ficha técnica

Espanha 🆚 Brasil

Copa do Mundo Sub-20 - Grupo C - 3ª Rodada

📆 Data e horário: sábado, 4 de outubro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI);

🕴️Arbitragem: Joe Dickerson (EUA);

🥅 Gols:

🟨 Cartões amarelos: —

🟥 Cartões vermelhos: —