menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

AO VIVO: Brasil enfrenta Espanha em jogo decisivo na Copa do Mundo Sub-20

O jogo é válido pela 3ª – e última – rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20

Foto-Joao-Pedro-Sabadini-2-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
16:59
Luighi e Erick Bele em Brasil x México sub-20 (Foto: Rodrigo Arangua / AFP)
imagem cameraLuighi e Erick Bele em Brasil x México sub-20 (Foto: Rodrigo Arangua / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: Bola rolando no Estádio Nacional do Chile!

Relacionadas

Espanha e Brasil fazem, neste sábado (4), um duelo de desesperados pela 3ª rodada da Copa do Mundo Sub-20. Com apenas um ponto no Grupo C, as duas seleções estão fora da zona de classificação direta às oitavas de final do Mundial, que acontece no Chile. A partida começa a partir das 17h (de Brasília).

continua após a publicidade

Pelo regulamento da competição, apenas os dois primeiros colocados de cada grupo garantem a vaga direta na próxima fase. O terceiro colocado, por sua vez, se classifica caso esteja entre os quatro melhores terceiros colocados dentre todos os grupos. Com seis pontos, o Marrocos já está classificado em primeiro na chave. Com dois, o México garante a segunda colocação se superar os marroquinos.

É nesse contexto que Espanha e Brasil se enfrentam no Estádio Nacional do Chile. Quem vencer, provavelmente se classifica pelo menos na terceira colocação. Um empate fará a Seleção de Ramon Menezes depender de resultados paralelos para avançar de fase (nesse caso, sem vencer nenhum jogo). Uma derrota elimina o Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📄 Escalações

🔴 Espanha (Técnico: Paco Gallardo)
Fran González; Jesús Fortea, Izan Merino, Andrés Cuenca e Josué Díaz; Thiago Pitarch, Mendoza e Rayane Belaid; Pablo García, Jan Virgili e Iker Bravo.

continua após a publicidade

🔵 Brasil (Técnico: Ramon Menezes)
Otávio; Igor Serrote, Iago, Bruno Alves e Leandrinho; Rayan Lucas, Rafael Coutinho e Erick Belé; João Cruz, Wesley e Luighi.

✅ Ficha técnica

Espanha 🆚 Brasil
Copa do Mundo Sub-20 - Grupo C - 3ª Rodada
📆 Data e horário: sábado, 4 de outubro de 2025, às 17h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nacional do Chile, em Santiago (CHI);
🕴️Arbitragem: Joe Dickerson (EUA);
🥅 Gols: 
🟨 Cartões amarelos: —
🟥 Cartões vermelhos: —

Iago em Brasil x México sub-20 (Foto: Rodrigo Arangua/ AFP)
Iago em Brasil x México sub-20 (Foto: Rodrigo Arangua/ AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias