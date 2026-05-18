Flamengo e Fluminense lideram lista de crias da base convocados à Seleção Brasileira; veja ranking
Avaí é destaque com dois nomes entre os chamados
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A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 coloca em pauta a força das categorias de base dos clubes brasileiros. Entre os 26 nomes chamados por Carlo Ancelotti, Flamengo e Fluminense aparecem como os principais formadores do elenco, seguidos por: Athletico-PR, Avaí, Corinthians, Palmeiras e São Paulo.
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O clube rubro-negro revelou três jogadores da lista: Wesley, Lucas Paquetá, Vini Jr. O Fluminense formou em Xerém: Ibañez, Fabinho e Luiz Henrique. O Athletico-PR aparece logo atrás com dois nomes formados no clube convocados: Alex Sandro e Léo Pereira. Pilar da Seleção, Bruno Guimarães foi revelado pelo Audax-SP, mas foi se consolidar no Furacão.
Palmeiras é o responsável pela formação de Danilo e Endrick, enquanto o Corinthians revelou Weverton e Marquinhos. O Avaí, com menos relevância nacional, também aparece com dois nomes importantes da geração atual: Gabriel Magalhães e Raphinha.
A lista ainda conta com outros jogadores formados em clubes de menor expressão nacional, como Ituano, Náutico e América-MG, reforçando a diversidade de origens do elenco brasileiro.
Clubes que mais revelaram jogadores do Brasil na Copa de 2026
Flamengo — 3 jogadores
- Wesley
- Lucas Paquetá
- Vini Jr
Fluminense — 3 jogadores
- Ibañez
- Fabinho
- Luiz Henrique
Athletico-PR — 2 jogadores
- Alex Sandro
- Léo Pereira
Avaí — 2 jogadores
- Gabriel Magalhães
- Raphinha
Corinthians — 2 jogadores
- Weverton
- Marquinhos
Palmeiras — 2 jogadores
- Danilo
- Endrick
São Paulo — 2 jogadores
- Ederson
- Casemiro
Demais clubes formadores
- Internacional — Alisson
- Atlético-MG — Bremer
- América-MG — Danilo
- Náutico — Douglas Santos
- Audax-SP — Bruno Guimarães
- Ituano — Gabriel Martinelli
- Coritiba — Matheus Cunha
- Santos — Neymar
- Cruzeiro — Igor Thiago
- Vasco — Rayan
A convocação também marca a presença de uma nova geração se consolidando na elite do futebol brasileiro. Endrick e Rayan, ambos nascidos em 2006, serão os jogadores mais jovens da Seleção na Copa do Mundo e representam Palmeiras e Vasco na lista de clubes formadores do elenco.
Seleção de Ancelotti é a que tem mais jogadores que atuam no país desde 2002
A Seleção Brasileira terá sete nomes que atuam no futebol brasileiro representando o país na Copa do Mundo de 2026. Esse é o maior número de atletas que jogam no Brasil desde 2002, quando a equipe campeã mundial teve quase o dobro de representantes de clubes nacionais na convocação.
- Weverton (Grêmio)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Danilo (Flamengo)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Danilo Santos (Botafogo)
- Lucas Paquetá (Flamengo)
- Neymar (Santos)
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