A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 coloca em pauta a força das categorias de base dos clubes brasileiros. Entre os 26 nomes chamados por Carlo Ancelotti, Flamengo e Fluminense aparecem como os principais formadores do elenco, seguidos por: Athletico-PR, Avaí, Corinthians, Palmeiras e São Paulo.

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O clube rubro-negro revelou três jogadores da lista: Wesley, Lucas Paquetá, Vini Jr. O Fluminense formou em Xerém: Ibañez, Fabinho e Luiz Henrique. O Athletico-PR aparece logo atrás com dois nomes formados no clube convocados: Alex Sandro e Léo Pereira. Pilar da Seleção, Bruno Guimarães foi revelado pelo Audax-SP, mas foi se consolidar no Furacão.

Palmeiras é o responsável pela formação de Danilo e Endrick, enquanto o Corinthians revelou Weverton e Marquinhos. O Avaí, com menos relevância nacional, também aparece com dois nomes importantes da geração atual: Gabriel Magalhães e Raphinha.

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A lista ainda conta com outros jogadores formados em clubes de menor expressão nacional, como Ituano, Náutico e América-MG, reforçando a diversidade de origens do elenco brasileiro.

Clubes que mais revelaram jogadores do Brasil na Copa de 2026

Flamengo — 3 jogadores

Wesley

Lucas Paquetá

Vini Jr

Fluminense — 3 jogadores

Ibañez

Fabinho

Luiz Henrique

Athletico-PR — 2 jogadores

Alex Sandro

Léo Pereira

Avaí — 2 jogadores

Gabriel Magalhães

Raphinha

Corinthians — 2 jogadores

Weverton

Marquinhos

Palmeiras — 2 jogadores

Danilo

Endrick

São Paulo — 2 jogadores

Ederson

Casemiro

Demais clubes formadores

Internacional — Alisson

Atlético-MG — Bremer

América-MG — Danilo

Náutico — Douglas Santos

Audax-SP — Bruno Guimarães

Ituano — Gabriel Martinelli

Coritiba — Matheus Cunha

Santos — Neymar

Cruzeiro — Igor Thiago

Vasco — Rayan

A convocação também marca a presença de uma nova geração se consolidando na elite do futebol brasileiro. Endrick e Rayan, ambos nascidos em 2006, serão os jogadores mais jovens da Seleção na Copa do Mundo e representam Palmeiras e Vasco na lista de clubes formadores do elenco.

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Vini Jr é um dos principais nomes da convocação da Seleção Brasileira (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

Seleção de Ancelotti é a que tem mais jogadores que atuam no país desde 2002

A Seleção Brasileira terá sete nomes que atuam no futebol brasileiro representando o país na Copa do Mundo de 2026. Esse é o maior número de atletas que jogam no Brasil desde 2002, quando a equipe campeã mundial teve quase o dobro de representantes de clubes nacionais na convocação.

Weverton (Grêmio)

Alex Sandro (Flamengo)

Danilo (Flamengo)

Léo Pereira (Flamengo)

Danilo Santos (Botafogo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Neymar (Santos)

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