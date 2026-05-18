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Flamengo e Fluminense lideram lista de crias da base convocados à Seleção Brasileira; veja ranking

Avaí é destaque com dois nomes entre os chamados

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Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/05/2026
19:49
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Luiz Henrique marcou o gol da vitória da Seleção Brasileira contra o Chile nas Eliminatórias (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
imagem cameraLuiz Henrique marcou o gol da vitória da Seleção Brasileira contra o Chile nas Eliminatórias (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
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A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 coloca em pauta a força das categorias de base dos clubes brasileiros. Entre os 26 nomes chamados por Carlo Ancelotti, Flamengo e Fluminense aparecem como os principais formadores do elenco, seguidos por: Athletico-PR, Avaí, Corinthians, Palmeiras e São Paulo.

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O clube rubro-negro revelou três jogadores da lista: Wesley, Lucas Paquetá, Vini Jr. O Fluminense formou em Xerém: Ibañez, Fabinho e Luiz Henrique. O Athletico-PR aparece logo atrás com dois nomes formados no clube convocados: Alex Sandro e Léo Pereira. Pilar da Seleção, Bruno Guimarães foi revelado pelo Audax-SP, mas foi se consolidar no Furacão.

Palmeiras é o responsável pela formação de Danilo e Endrick, enquanto o Corinthians revelou Weverton e Marquinhos. O Avaí, com menos relevância nacional, também aparece com dois nomes importantes da geração atual: Gabriel Magalhães e Raphinha.

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A lista ainda conta com outros jogadores formados em clubes de menor expressão nacional, como Ituano, Náutico e América-MG, reforçando a diversidade de origens do elenco brasileiro.

Clubes que mais revelaram jogadores do Brasil na Copa de 2026

Flamengo — 3 jogadores

  • Wesley
  • Lucas Paquetá
  • Vini Jr

Fluminense — 3 jogadores

  • Ibañez
  • Fabinho
  • Luiz Henrique

Athletico-PR — 2 jogadores

  • Alex Sandro
  • Léo Pereira

Avaí — 2 jogadores

  • Gabriel Magalhães
  • Raphinha

Corinthians — 2 jogadores

  • Weverton
  • Marquinhos

Palmeiras — 2 jogadores

  • Danilo
  • Endrick

São Paulo — 2 jogadores

  • Ederson
  • Casemiro

Demais clubes formadores

  • Internacional — Alisson
  • Atlético-MG — Bremer
  • América-MG — Danilo
  • Náutico — Douglas Santos
  • Audax-SP — Bruno Guimarães
  • Ituano — Gabriel Martinelli
  • Coritiba — Matheus Cunha
  • Santos — Neymar
  • Cruzeiro — Igor Thiago
  • Vasco — Rayan

A convocação também marca a presença de uma nova geração se consolidando na elite do futebol brasileiro. Endrick e Rayan, ambos nascidos em 2006, serão os jogadores mais jovens da Seleção na Copa do Mundo e representam Palmeiras e Vasco na lista de clubes formadores do elenco.

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Vini Jr é um dos principais nomes da convocação da Seleção Brasileira (Foto: Frederic J. Brown/AFP)
Vini Jr é um dos principais nomes da convocação da Seleção Brasileira (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

Seleção de Ancelotti é a que tem mais jogadores que atuam no país desde 2002

Seleção Brasileira terá sete nomes que atuam no futebol brasileiro representando o país na Copa do Mundo de 2026. Esse é o maior número de atletas que jogam no Brasil desde 2002, quando a equipe campeã mundial teve quase o dobro de representantes de clubes nacionais na convocação.

  • Weverton (Grêmio)
  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Danilo (Flamengo)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Danilo Santos (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Neymar (Santos)

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