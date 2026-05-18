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Neste domingo (17), Alexander Barboza fez sua última partida pelo Botafogo no Estádio Nilton Santos. O jogador dedicou horas a atender torcedores e profissionais da imprensa presentes no estádio. Diversos familiares do jogador estiveram presentes e todos vestiam camisetas personalizadas em homenagem ao argentino. As camisas vestidas pela família de Barboza são do mesmo modelo que o zagueiro distribuiu para os torcedores nas arquibancadas do estádio.

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O jogador revelou que o presente aos torcedores foi um desejo pessoal. Barboza entrou em contato com o artista que produziu a arte das camisetas e fez o pedido da peça personalizada .

— Eu fui torcedor quando era criança, e se um jogador fazia isso, eu ficava muito feliz. Já estive do outro lado. Foi uma maneira de dizer que também amo eles — disse, com carinho.

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Muita emoção após o apito final

A vitória deu tranquilidade para que Barboza tomasse seu tempo para processar as emoções de vencer pela última vez no Nilton Santos como jogador do Botafogo. Após o apito final, familiares do jogador entraram no gramado emocionados. Barboza recebeu abraços de seus companheiros, da família e o carinho da torcida presente no estádio. Confira os momentos:

Barboza carrega amor pelo Botafogo e cultura carioca

Barboza chegou na zona mista com um detalhe que expressa seu sentimento pelo Botafogo de uma forma sutil. No seu pulso, três pulseiras carregam escritas que simplificam um pouco do enorme amor que o atleta diz sentir pelo Glorioso.

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— O Botafogo me ensinou muitas coisas. A principal? Resiliência — disse Barboza, quando questionado sobre a maior marca que o clube deixou nele.

Pulseiras no braço do jogador carregam escritas: "Botafogo, Barboza e Funk" (Foto: Fernanda Gondim/Lance!)

Em noite protagonista, Arthur Cabral cede prêmio a Barboza

Apesar de ter sido, sem sombra de dúvidas, o grande nome do jogo entre Botafogo e Corinthians, Arthur Cabral não puxou os holofotes para si. Premiado como o "craque da partida", o centroavante ofereceu o troféu a Alexander Barboza.

😲Não queria sair

Barboza alegou que deixar o Botafogo não estava nos seus planos. Sua saída, na verdade, foi um pedido do próprio clube para conseguir quitar o salário dos jogadores e outros compromissos.

— O Botafogo precisava de dinheiro. Precisava pagar o salário dos jogadores. Ligaram para mim falando que eu precisava ir embora. (...) Os jogadores até brincavam comigo, dizendo: "Barboza, vá embora, queremos receber (o salário)" — disse.