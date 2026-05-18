Taffarel justifica convocação de Weverton à Copa do Mundo

Preparador de goleiros da Seleção Brasileira, Cláudio Taffarel justificou a convocação de Weverton para a Copa do Mundo. O nome do goleiro do Grêmio foi uma das surpresas da lista divulgada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18), em evento no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro (RJ).

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Weverton sequer havia sido convocado desde que o italiano assumiu o comando do Brasil, mas está entre os 26 que disputarão o Mundial. Segundo Taffarel, a presença dele na lista é justificada pela experiência.

— Nessa Copa de 2026, o Alisson voltando de uma lesão, o Éderson, na última convocação, também teve uma lesão; nós tínhamos que trazer alguém com experiência para um eventual problema. Ele está aqui já e pronto para jogar. O Weverton é isso aí mesmo. O Weverton se botar a camisa nele, ele entra e joga como se estivesse jogando lá no Grêmio — declarou.

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Questionado sobre a titularidade no gol da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, Taffarel disse que a ideia é manter Alisson como o principal nome da posição.

— É o Alisson (o titular)... Quer dizer, isso o Ancelotti que vai decidir (risos), mas como o Alisson fez todos os jogos com a gente, a ideia é começar com ele, dependendo, lógico, da preparação, dos trabalhos, mas a ideia é essa — afirmou.

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Taffarel concede entrevista após convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo e justifica Weverton na lista (Foto: Fernanda Gondim / Lance!)

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