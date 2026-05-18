Seleção Brasileira conta com nove estreantes em Copas do Mundo

Carlo Ancelotti convocou os 26 jogadores que estarão na Copa do Mundo de 2026, nesta segunda-feira (18), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. De todos os listados, nove estarão em suas primeiras participações em Mundiais. Entre os estreantes, algumas jovens promessas que buscam outras convocações futuras e outros que passaram por caminhos maiores até chegar na maior competição do futebol.

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Entre os goleiros, nenhum estreante, com os três que estavam em 2022 de volta em 2026. Alisson e Ederson vão para a terceira Copa do Mundo juntos, já que estiveram em 2018. Já Weverton esteve na última edição do Mundial.

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Novidades na defesa

Na defesa, Wesley, Douglas Santos, Ibanez e Léo Pereira são as novidades do Brasil para a Copa do Mundo. Nas laterais, Wesley, de 22 anos, chega ao Mundial após se destacar na Roma e começar a se consolidar como um dos principais da posição no futebol europeu. Ex-companheiro do lateral no Flamengo, Léo Pereira é outra novidade em Copas após se destacar no Rubro-Negro nos últimos anos, com títulos da Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

Outro estreante no lado da defesa é Douglas Santos, que atua no Zenit. Com 32 anos, o jogador revelado no Atlético-MG ficou perto de estrear na Copa do Mundo em 2018, mas ficou de fora da lista do treinador Tite, assim como Ibanez. Em 2022, ainda pela Roma, o defensor revelado pelo Fluminense quase foi convocado, mas o sonho foi adiado para 2026, em que será peça fundamental para Ancelotti e pode ser utilizado de zagueiro e lateral.

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Léo Pereira - Seleção Brasileira (Foto: Michael Owens/Getty Images via AFP)

Meio com cara nova

Danilo, do Botafogo, foi convocado pela primeira vez para a Copa do Mundo. Com 25 anos, o meia teve expectativa de integrar a Seleção em 2022, mas ficou de fora da lista de Tite antes de se transferir do Palmeiras para o Nottingham Forest.

Após passagens com lesões na Inglaterra, Danilo retornou ao Brasil para vestir a camisa do Botafogo. Logo de cara, assumiu o protagonismo do Alvinegro e foi um dos destaques do Brasileirão e da Seleção na última Data Fifa, que o colocou em sua primeira Copa.

Danilo Santos comemora gol pelo Brasil na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Promessas no ataque

Outro setor que conta com quatro jogadores inéditos em Copas do Mundo é o ataque. Mais velho entre os estreantes, Luiz Henrique, de 25 anos, chega ao seu primeiro Mundial após se destacar pelo Botafogo, em 2024, quando foi protagonista das conquistas da Libertadores e do Brasileirão. Mesmo com a ida ao Zenit, no "escondido" futebol russo, seguiu sendo convocado pela Seleção e, com atuações acima da média, foi chamado por Carlo Ancelotti para o torneio.

Em ótima fase na Inglaterra, Igor Thiago fará sua estreia em Copas do Mundo após passar por mercados alternativos na Europa. Após ser revelado pelo Cruzeiro, o centroavante teve passagens na Bulgária e Bélgica antes de chegar ao Brentford, na Premier League. Na primeira temporada, não conseguiu jogar por uma grave lesão no joelho. Porém, após se recuperar, tornou-se um dos símbolos do time que busca vaga em competições europeias, sendo o vice-artilheiro da competição, com 22 gols.

Igor Thiago marcou um dos gols do Brasil na vitória por 3 a 1 sobre a Croácia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Também destaque na Inglaterra é Rayan, que rapidamente se adaptou no Bournemouth após um 2025 brilhante pelo Vasco. Revelado em São Januário, o jovem atacante foi um dos protagonistas do Cruz-Maltino finalista da Copa do Brasil. Com o destaque, chamou a atenção do clube inglês, que desembolsou 25 milhões de libras para o contratar. Em 13 jogos, marcou cinco gols e anotou duas assistências, que o colocaram em sua primeira Copa do Mundo.

Para encerrar, Endrick irá pela primeira vez à Copa do Mundo. Uma das maiores promessas do futebol brasileiro, o atacante foi essencial para o título brasileiro do Palmeiras em 2023. Vendido ao Real Madrid por 72 milhões de euros, não conseguiu muito espaço em uma temporada e meia, quando foi emprestado ao Lyon. Mesmo assim, seguiu decisivo, com gols importantes pela Seleção e no clube francês. Com 19 anos, o jogador revelado pelo Alviverde fará sua estreia em Mundiais.

Endrick está na Seleção Brasileira (Foto: arquivo pessoal / Endrick)

➡️ Rayan e Endrick se juntam à lista seleta após convocação para Seleção Brasileira