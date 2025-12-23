Brasil na Copa do Mundo: garanta ingressos para os jogos da Seleção!

A Copa do Mundo de 2026 será um dos maiores eventos esportivos da história e, para os torcedores brasileiros, uma oportunidade única de acompanhar o Brasil ao vivo no maior torneio do mundo. Com uma enorme comunidade brasileira no país, a procura por ingressos é altíssima.

Se você sonha em ver a Seleção em campo no maior palco do futebol mundial este é o momento ideal para entender como comprar ingresso para a Copa do Mundo de 2026 com segurança e antecedência.

Brasil na Copa do Mundo de 2026: Uma chance única para o torcedor brasileiro

<em>Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, no sorteio da Copa do Mundo (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)</em>

Para o torcedor, a Copa do Mundo de 2026 representa muito mais do que apenas mais um torneio e o Brasil chega novamente como uma das seleções candidatas ao título.

Na fase de grupos, o Brasil jogará em Nova York, Filadélfia e Miami — locais com grande concentração de brasileiros e alta demanda por ingressos. Isso significa que os ingressos tendem a esgotar rapidamente, principalmente para os primeiros jogos.

Se você está planejando viajar e apoiar o Brasil presencialmente, garantir seu ingresso para a Copa do Mundo o quanto antes é fundamental.

Jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo 2026

Confira abaixo os jogos confirmados da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 (datas e horários locais):



📍 Brasil x Marrocos

📅 13 de junho de 2026

🏟 MetLife Stadium (Nova York / Nova Jersey)

📍 Brasil x Haiti

📅 19 de junho de 2026

🏟 Lincoln Financial Field (Filadélfia)

📍 Brasil x Escócia

📅 24 de junho de 2026

🏟 Hard Rock Stadium (Miami Gardens – Miami)

Os confrontos misturam rivalidades históricas e novos desafios. A estreia contra o Marrocos, por exemplo, já é considerada um dos jogos mais procurados da fase inicial da Copa do Mundo de 2026.

Onde comprar ingressos para os jogos do Brasil e de outras seleções na Copa do Mundo 2026

Para quem está no Brasil ou no exterior e quer garantir ingressos para a Copa do Mundo, uma das opções mais práticas é comprar por meio de um marketplace internacional confiável, como a Hellotickets.

A plataforma oferece ingressos para os jogos do Brasil e de outras seleções na Copa do Mundo de 2026, com diferentes categorias de assentos e opções de preço, tudo em um ambiente seguro e com entrega digital.

👉 Compre seus ingressos para os jogos da Copa do Mundo 2026 abaixo:

Como comprar ingresso para a Copa do Mundo 2026

Veja como garantir seu ingresso da Copa do Mundo online:

1 . Acesse o link oficial do marketplace de ingressos.

2 . Escolha a seleção e/ou jogo que deseja assistir.

3 . Selecione a categoria de assento e o valor desejado.

4 . Finalize a compra de forma segura.

5 . Receba seus ingressos em formato digital.

👉 Garanta agora seu ingresso para os jogos da Copa do Mundo 2026 no link abaixo:

Dicas para torcedores que vão viajar aos EUA para a Copa do Mundo

Planeje com antecedência: jogos do Brasil em cidades como Nova York, Filadélfia e Miami tendem a esgotar rapidamente.



jogos do Brasil em cidades como Nova York, Filadélfia e Miami tendem a esgotar rapidamente. Reserve passagens e hospedagem cedo: preços costumam subir conforme a Copa se aproxima.



preços costumam subir conforme a Copa se aproxima. Prefira ingressos digitais: facilitam o acesso aos estádios e a logística durante a viagem internacional.

Aviso legal

A Hellotickets não é afiliada nem endossada pela FIFA ou pelos organizadores oficiais da Copa do Mundo.



Os ingressos são vendidos por meio de um marketplace parceiro, com inventário proveniente de integrações com agregadores e distribuidores de ingressos.

