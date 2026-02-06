Técnico de Marrocos pede demissão após final polêmica
Walid Regragui apresentou pedido de demissão do comando da seleção marroquina
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Walid Regragui apresentou pedido de demissão do comando da seleção de Marrocos após a campanha e polêmica final da Copa Africana de Nações. Segundo o jornalista Santi Aouna, o treinador aguarda uma resposta da federação marroquina depois de formalizar a decisão, tomada após levar a equipe à final do torneio continental, vencida pelo Senegal nos acréscimos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Com clássicos, veja o sorteio da Copa do Rei da Espanha
Futebol Internacional06/02/2026
- Futebol Internacional
Cucurella abre jogo sobre confusão com Adama Traoré: ‘Calor do momento’
Futebol Internacional06/02/2026
- Futebol Internacional
Astro do Liverpool cobra responsabilidade de comentaristas
Futebol Internacional06/02/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
À frente da seleção, Regragui comandou Marrocos na melhor campanha do país em Mundiais, ao alcançar a semifinal da Copa de 2022. Além do desempenho na competição africana, o técnico também conquistou a Copa Árabe da Fifa durante o período em que esteve no cargo.
Antes de assumir a seleção marroquina, Regragui trabalhou em clubes como Wydad Casablanca, Al Duhail e FUS Rabat. Aos 50 anos, ele deixa o cargo após um ciclo marcado por resultados expressivos em torneios internacionais.
Marrocos enfrentará o Brasil na Copa do Mundo de 2026
Marrocos será o primeiro adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O time de Carlo Ancelotti caiu no Grupo C e começará sua campanha em 13 de junho. Além dos marroquinos, o Brasil terá pela frente o Haiti e a Escócia na fase de grupos.
Brasil e Marrocos têm passado recente em Mundiais. Em 1998, na França, as seleções se enfrentaram na fase de grupos, numa partida marcada pelo primeiro gol de Ronaldo em Copas, o primeiro de 15 que ele marcaria pela Seleção.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias