imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Técnico de Marrocos pede demissão após final polêmica

Walid Regragui apresentou pedido de demissão do comando da seleção marroquina

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/02/2026
10:53
Walid Regragui fez história como técnico de Marrocos (Foto: FADEL SENNA / AFP)
imagem cameraWalid Regragui fez história como técnico de Marrocos (Foto: FADEL SENNA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Walid Regragui apresentou pedido de demissão do comando da seleção de Marrocos após a campanha e polêmica final da Copa Africana de Nações. Segundo o jornalista Santi Aouna, o treinador aguarda uma resposta da federação marroquina depois de formalizar a decisão, tomada após levar a equipe à final do torneio continental, vencida pelo Senegal nos acréscimos.

À frente da seleção, Regragui comandou Marrocos na melhor campanha do país em Mundiais, ao alcançar a semifinal da Copa de 2022. Além do desempenho na competição africana, o técnico também conquistou a Copa Árabe da Fifa durante o período em que esteve no cargo.

Antes de assumir a seleção marroquina, Regragui trabalhou em clubes como Wydad Casablanca, Al Duhail e FUS Rabat. Aos 50 anos, ele deixa o cargo após um ciclo marcado por resultados expressivos em torneios internacionais.

Marrocos enfrentará o Brasil na Copa do Mundo de 2026

Hakimi e Brahim Díaz celebram classificação de Marrocos à final da Copa Africana de Nações
Hakimi e Brahim Díaz celebram classificação de Marrocos à final da Copa Africana de Nações (Foto: Franck Fife/AFP)

Marrocos será o primeiro adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O time de Carlo Ancelotti caiu no Grupo C e começará sua campanha em 13 de junho. Além dos marroquinos, o Brasil terá pela frente o Haiti e a Escócia na fase de grupos.

Brasil e Marrocos têm passado recente em Mundiais. Em 1998, na França, as seleções se enfrentaram na fase de grupos, numa partida marcada pelo primeiro gol de Ronaldo em Copas, o primeiro de 15 que ele marcaria pela Seleção.

circulo com pontos dentroTudo sobre

