Técnico de Marrocos pede demissão após final polêmica

O técnico Walid Regragui apresentou pedido de demissão do comando da seleção de Marrocos após a campanha e polêmica final da Copa Africana de Nações. Segundo o jornalista Santi Aouna, o treinador aguarda uma resposta da federação marroquina depois de formalizar a decisão, tomada após levar a equipe à final do torneio continental, vencida pelo Senegal nos acréscimos.

À frente da seleção, Regragui comandou Marrocos na melhor campanha do país em Mundiais, ao alcançar a semifinal da Copa de 2022. Além do desempenho na competição africana, o técnico também conquistou a Copa Árabe da Fifa durante o período em que esteve no cargo.

Antes de assumir a seleção marroquina, Regragui trabalhou em clubes como Wydad Casablanca, Al Duhail e FUS Rabat. Aos 50 anos, ele deixa o cargo após um ciclo marcado por resultados expressivos em torneios internacionais.

Marrocos enfrentará o Brasil na Copa do Mundo de 2026

Hakimi e Brahim Díaz celebram classificação de Marrocos à final da Copa Africana de Nações (Foto: Franck Fife/AFP)

Marrocos será o primeiro adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O time de Carlo Ancelotti caiu no Grupo C e começará sua campanha em 13 de junho. Além dos marroquinos, o Brasil terá pela frente o Haiti e a Escócia na fase de grupos.

Brasil e Marrocos têm passado recente em Mundiais. Em 1998, na França, as seleções se enfrentaram na fase de grupos, numa partida marcada pelo primeiro gol de Ronaldo em Copas, o primeiro de 15 que ele marcaria pela Seleção.

