Torcedores reagem à atuação de Rayan pelo Brasil: 'Vai fazer'

Durante o amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã neste domingo (31), a atuação de Rayan virou assunto entre os torcedores nas redes sociais. Carlo Ancelotti promoveu mudanças do primeiro para o segundo tempo e o jovem do Bournemouth marcou o seu primeiro gol com a camisa da Seleção.

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O lance foi iniciado após pressão de Igor Thiago no goleiro Mosquera, do Panamá, que surtiu efeito, fazendo com que a bola sobrasse nos pés do camisa 26. O cria da colina não hesitou e bateu de canhota para fazer o terceiro gol do jogo.

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Com o gol marcado e a atuação no segundo tempo, alguns torcedores comentaram a partida feita pelo jogador da Premier League.

Veja alguns comentários:

Rayan é titular e vai fazer o gol do hexa!! — vini (@vinizxm23) May 31, 2026

Rayan joga muita bola. Se não cavar vaga de titular, é aquela foguete que muda o jogo no segundo tempo. O próprio Luiz Henrique já foi esse jogador em alguns amistosos, inclusive. — Fuh (@gabrielfuh_) May 31, 2026

Agora o Brasil todo sabe o prazer de cantar: oi, boa noite. Será que vai ter gol do Rayan hoje? — Rafaela (@rmdrss) May 31, 2026

total, gosto do lh mas queria muito ver o rayan nos titulares — um tal de alif (@AlifOR_21) May 31, 2026

Feliz pelos gols do Rayan e do Danilo Santos



Jogaram muita bola pra ser convocados, pézinho no chão e muito futebol.



Coisa boa demais. — PH (@ped_duarte) May 31, 2026

Com gol de Rayan, Brasil goleou o Panamá no Maracanã (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Presidente da CBF analisa situação de Neymar e revela se pensa em cortes

O Brasil enfrentou o Panamá no Estádio do Maracanã, neste domingo (31), em duelo amistoso. O jogo da Seleção Brasileira foi realizado às 18h30 (de Brasília). Antes da bola rolar, Samir Xaud, presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), revelou a situação dos bastidores do assunto Neymar.

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Durante transmissão da GE Tv, Samir Xaud foi convidado a revelar os bastidores da Seleção Brasileira, com isso, o tópico Neymar foi algo mencionado. O presidente confirmou escolha total de Ancelotti e futuro de Neymar na Copa:

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- Desde o início, a comissão técnica tem 100% de autonomia, a comissão médica também. A gente acompanha porque estamos ali no dia a dia, mas o Ancelotti já deixou bem claro que os 26 são esses. A gente não pensa em cortes em nenhum momento. Tenho certeza que ele fez a melhor opção para a nossa Seleção. Estou muito tranquilo em relação a isso - disse Samir Xaud.

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